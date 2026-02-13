Nederland presenteert zich op Techtextil aan Europa met toonaangevende circulaire innovaties

Europa moet in 2050 volledig circulair zijn. Nederland loopt op het gebied van circulair textiel en nieuwe technologie voorop en heeft daarom voor het eerst een eigen paviljoen en programma op de prestigieuze beurs Techtextil, van 21 tot en met 24 april in Frankfurt. De vertegenwoordiging bestaat uit een groep vooraanstaande Nederlandse innovatieve textielbedrijven, brancheorganisatie Modint, Circular Textile Days en Actieplan Circulair Textiel (een programma van CLICKNL).

Het thema van de missie: ‘NL Circular Textile Solutions, Ready for Europe.’ Het doel: sneller opschalen.

De marktwaarde van de textiel-, kleding-, leer- en schoenenindustrie (TCLF) is zo’n 24 miljard euro, overeenkomstig met zo’n 2,4% van het Nederlandse inkomen. De transitie naar een meer circulaire en digitaal aangestuurde sector vormt dan ook een belangrijke schakel in het maatschappelijk verdienvermogen van toekomstig Nederland.

Met een aantal koplopers op dit gebied liggen er serieuze kansen voor zowel de sector als Nederland. Enerzijds door het drijven van internationale handel, anderzijds door het verder opschalen van Nederlandse innovaties in het buitenland. Denk aan de unieke vezel-tot-vezel recyclingtechnologie van scale-up SaXcell, of de PFAS-vrije finish van Lamoral Coating die, hoe vaak je het ook wast, zijn performance behoudt. En op gebied van digitalisering vervangt het bedrijf tex.tracer handmatige tracking met een geautomatiseerd, datagestuurd platform dat realtime traceerbaarheid garandeert van kleding. Deze drie bedrijven zullen onder andere aanwezig zijn op het landenpaviljoen.

Om de kansen voor de Nederlandse textielsector te benutten, is het belangrijk dat zowel de innovatieve textielbedrijven als Nederland strategisch en structureel op de kaart worden gezet in Europa. ‘Voor circulair textiel en digitale innovaties ga je naar Nederland’ – met die gedachte moeten bezoekers het paviljoen uitlopen.

Nederlandse innovaties klaar om op te schalen

Dit allereerste Nederlands paviljoen op Techtextil is de eerste zichtbare publiek-private samenwerking waarbij wordt geïnvesteerd in de Europese positionering van de Nederlandse textielsector op gebied van circulair en digitaal. Techtextil, met focus op technisch textiel, non-wovens én innovatie, is hiervoor de beurs bij uitstek. De verwachting, aldus organisator Messe Frankfurt, is dat er dit jaar op Techtextil ruim 1500 exposanten staan en zo’n 37.000 mensen uit meer dan 100 landen zullen komen.

Het ultieme doel is sneller opschalen van circulaire businessmodellen en (digitale) technologieën binnen de sector. Ondernemers die hieraan werken, komen de nodige uitdagingen tegen. Eén daarvan is onzekere wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld: komt er nu wel of niet een verplichting om gerecyclede vezels te gebruiken in nieuwe kleding? Toch weet een aantal Nederlandse ondernemers met doorzettingsvermogen en vernuft hun technologie en waardeketen te gelde te maken – los van welke kant de wet- en regelgeving op gaat. Deze ondernemers staan ook op het landenpaviljoen.

Credits: Vodde

Een uitgebreide bibliotheek van gerecyclede en recyclebare materialen

Zo zamelt Vodde miljoenen kilo’s afgedankt textiel in van bedrijven, consumenten en overheden, en ontwerpt het hieruit hoogwaardige sokken en garens. Deze producten worden toegepast in producties voor retail, fashion en overheidsinstanties, waarmee het textiel op grote schaal een nieuw leven geeft.

Daarnaast ontwikkelde ontwerper Eva de Laat Materialliance: een digitaal materiaal-intelligentieplatform dat ontwerpers, product- en materiaalbeslissers ondersteunt bij het maken van technisch en praktisch haalbare keuzes in garens, constructies en ketenpartners. Arly tenslotte, dat textiel lamineert (en zo functionele eigenschappen zoals waterdichtheid, isolatie, brandvertraging en vormbehoud verbetert, red.), beschikt over een uitgebreide bibliotheek van gerecyclede en recyclebare materialen die daarvoor kunnen worden gebruikt.

Bovengenoemde drie bedrijven staan – net als eerder genoemde bedrijven – in de startblokken om met hun innovaties op te schalen en zo meer impact te maken.

Andere deelnemers aan de missie die Nederland als Europees ‘knooppunt’ op het gebied van circulair textiel en nieuwe technologie op de kaart moet zetten, zijn EeCoff (dat een gepatenteerde stof van gerecycled polyester ontwikkelde, waarin gecarboniseerde koffiedrap wordt verwerkt tot kleurpigment), bAwear (dat de ecologische voetafdruk van textielproductie meet), EE Labels (dat de toekomst van geweven QR-codes op grote schaal mogelijk heeft gemaakt, die tevens tot het einde van hun levensduur scanbaar zijn), Permess (dat inzet op post-consumer gerecyclede stoffen) en Hollanders Printing Solutions, dat sample-productie van afgepaste hoeveelheden mogelijk maakt en zo overproductie en afval voorkomt.

De mogelijkheden zijn er!