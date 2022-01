Online premiere META_MORPHOSIS SS23: de trendanalyse van Christine Boland op 12 januari

“Just when the caterpillar thought the world was over, it became a butterfly” Het hoofdthema van trendanalist Christine Boland's nieuwste trendanalyse voor zomer 2023 is META_MORPHOSIS. Want in een tijd die overschaduwd wordt door de dreiging van naderende kantelpunten, is het de vormentaal die als één van de eerste reageert.

Hoe? Daar kom je alles over te weten in de Première van de Design Language zomer 2023 trendanalyse op woensdag 12 januari 2022 10:00 uur. Via vier uitgebreide en prachtig geïllustreerde thema’s krijg je inzicht in waar de consument behoefte aan heeft, hoe zich dat verhoudt tot de tijdsgeest en welke vormentaal en kleuren(combinaties) de toon zullen gaan zetten in de fashion, lifestyle, retail, architectuur, interieur, kunst en design.

Hierna heb je gegarandeerd alle musthave insights om gericht aan de slag te gaan voor jouw collectie, merk of business.

Beeld: Christine Boland.