Op zoek naar het circulaire goud

Regionale ondernemers in beeld tijdens Week van de Circulaire Economie

Hoe ga je om met schaarste aan grondstoffen en waar kunnen circulaire gedachten helpen bij het versterken van klantrelaties? Op 7 februari nemen regionale ondernemers je mee op hun circulaire reis naar antwoorden op deze vragen. Ga mee op verkenning. Volg de livestreams en ontdek hoe circulair ondernemen een verdienmodel kan worden.

4 Livestreams

Op 7 februari tijdens de Week van de Circulaire Economie worden 4 livestreams aangeboden, waar regionale ondernemers met elkaar in gesprek gaan. Iedere livestream is gericht op een specifieke sector: biogrondstoffen, agrarisch, bouw en textiel. Ondernemers vertellen welke circulaire stappen zij hebben gezet en hoe zij die rendabel maken. Kortom, ben je benieuwd wat circulair denken en doen voor jouw bedrijf kan betekenen? Kijk en chat mee in de livestreams.

Programma

10:00

Biogrondstoffen | Gras het nieuwe goud Natural Plastics, Grass2grit, Bloemenstorm, J. Bodegom & zn

12:00

Agrarisch | Gezonde bodem als verdienmodel WN Kramer, Bij de Oorsprong, CONO Kaasmakers

14:00

Bouw | Bouwstenen bij schaarste Kennemerwonen, Metabolic, Van Wijnen, Van der Bel, C-Creators

16:00

Textiel | Repareer de klantrelatie! MUD Jeans, Tally-Ho, Serendipity Vintage Dreamer, CIRCO Hub

Dit event word je als ondernemer kosteloos aangeboden door gemeente Alkmaar, de BUCH gemeenten, gemeente Hollands Kroon en Circulair Westfriesland. De livestreams worden in samenwerking met NHNext geproduceerd. Meld je aan via de website van Circulair Ondernemen.

Waarom circulair?

Grondstoffen dreigen op te raken. Dus moeten we er zuinig op zijn en ze steeds opnieuw – circulair – gebruiken. Als regio werken we samen met de provincie aan de doelstelling om de verspilling van grondstoffen in onze economie te verminderen tot 50% in 2030. Het doel is om grondstoffen beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar te houden, ook voor toekomstige bedrijfsvoering.