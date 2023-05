PREVIEW breidt uit met herenmode

Dankzij de toenemende vraag en het succes van zowel de dames- als de hereneditie heeft de organisatie van PREVIEW besloten om verder uit te breiden. Aan de vijfde editie van PREVIEW MEN op maandag 10 juli 2023 wordt een PREVIEW GENTLEMEN sectie toegevoegd. Met deze sectie richt de organisatie zich op de vraag vanuit bezoekers om het aanbod voor heren over een breder segment te verdelen.

Focus & concept are key

De eerdere edities van PREVIEW ontwikkelden zich door tot een volwaardig boutique trade fair concept waarin de focus voor product centraal staat. Met veel enthousiasme, gastvrijheid en een goed op elkaar afgestemd aanbod zet de organisatie een internationale sfeer neer. Onder het genot van lekkere muziek van huis DJ Tjong Tjong Tjong, een conceptuele omgeving en smakelijke drankjes en hapjes kan de bezoeker én de leverancier helemaal los gaan op hun passie: product! Met focus op highlights van zorgvuldig samengestelde collecties van sterke en nieuwe merken wordt je als bezoeker volledig in de watten gelegd.

PREVIEW GENTLEMEN

PREVIEW GENTLEMEN wordt een leuke nieuwe sectie binnen het PREVIEW event dat is ontstaan door vraag van bezoekers. De organisatie wil hiermee extra aanbod op herenmode tonen, zodat bezoekers op meerdere productgroepen geïnspireerd kunnen raken in een relaxte en gezellige setting. In deze sectie zijn herenmode merken terug te vinden die de ‘modern dandy’ vertegenwoordigen. Onder andere de merken Dutch Dandies, Blue Industry, Milestone, Zuitable, Cavallari Napoli, Profuomo, Camouflage AR & J, Wool & Co, Bob, Atelier Noterman en Olymp zijn hier aanwezig.

Let's PREVIEW

PREVIEW is sinds juli 2020 een nieuw initiatief van CAST in Nieuwegein in samenwerking met enthousiaste mode-agenturen. Inmiddels zijn er al vier succesvolle herenedities en één dameseditie georganiseerd. Met het organiseren van deze mode ‘voorkijk’ dagen slaat CAST een nieuwe weg in om Nederlandse inkopers in de mode met nieuwe collecties te inspireren op een centrale plek in Nederland met alle faciliteiten die een bezoeker mag verwachten.

Save the date

PREVIEW WOMEN EDITION II: 03.07.23

PREVIEW MEN EDITION V: 10.07.23

