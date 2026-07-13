Ray-Ban Red: Gratis tweedaagse experience in Amsterdam

Ray-Ban brengt zijn iconische kleur tot leven met Ray-Ban Red, een tweedaagse culturele activatie op 24 en 25 juli 2026 in De Hallen (Studio 2) in Amsterdam. De toegang is gratis en zonder registratie.

Ray-Ban Red is geïnspireerd op de meest herkenbare kleur van het merk en verandert rood in een levende uitdrukking van creativiteit, cultuur en zelfexpressie. In De Hallen wordt de ruimte omgetoverd tot een levendige weergave van de Ray-Ban identiteit, waarbij de kleur wordt herontdekt als een immersieve culturele bestemming.

Bezoekers maken een reis door de wereld van rood, langs een gecureerde galerie-installatie met live kunst, muziekoptredens, dj-sets, interactieve ervaringen en sociale ontmoetingsplekken die eigentijdse creativiteit vieren.

Op 24 juli opent Ray-Ban Red met een exclusief launchevent in De Hallen. Kunstenaar Gogo Lupin creëert beide avonden een live kunstwerk, terwijl dj Kurashi de eerste avond het publiek muzikaal meeneemt. De tweede avond staat in het teken van een optreden van Zoë Love Smith, gevolgd door een dj-set van Passion DEEZ. Vrienden van het merk, creatievelingen en culturele smaakmakers komen samen om de officiële kleur van dit moment te vieren: Ray-Ban Red.

Gedurende beide dagen ervaren bezoekers een programma van live kunst, muziek en culturele momenten die de energie en het optimisme van rood belichamen. Een live kunstenaar werkt in real time aan originele werken, terwijl optredens, dj-sets en een op rood geïnspireerd eten- en drankenaanbod zorgen voor een sfeervolle, multisensorische ervaring.

In het hart van de expositie maken bezoekers kennis met de nieuwste Ray-Ban Meta AI Glasses. De bril maakt het mogelijk om volledig handsfree beelden vast te leggen, te delen en muziek te beluisteren.

Ray-Ban Red is een momentopname van de wereld door een nieuw filter: een manier van kijken, een manier van leven. Een plek waar erfgoed samenkomt met eigentijdse cultuur, en waar één kleur het podium vormt voor de ideeën, mensen en creativiteit die het huidige moment vormgeven. De officiële kleur van nu.

Praktische informatie

Ray-Ban Red is te bezoeken in De Hallen, Studio 2, Hannie Dankbaarpassage 47 in Amsterdam. De expositie is op vrijdag 24 en zaterdag 25 juli open van 15.00 tot 22.00 uur, met gratis toegang zonder registratie.

Op vrijdag 24 juli is er van 15.00 tot 22.00 uur een expositie met installaties en productbeleving. Gogo Lupin schildert live van 17.30 tot 19.30 uur, gevolgd door een dj-set van Kurashi van 19.00 tot 22.00 uur.

Op zaterdag 25 juli is de expositie eveneens open van 15.00 tot 22.00 uur. Gogo Lupin is die dag te zien van 16.30 tot 18.30 uur. Zoë Love Smith treedt op van 19.00 tot 19.30 uur, waarna Passion DEEZ van 20.00 tot 22.00 uur de dj-set verzorgt.

Credits: Ray-Ban