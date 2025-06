Rieve Connects in Fashion: Europese merkenkracht in kindermode

Rieve Connects in Fashion, onder leiding van ondernemer Rick Mauriks, is veel meer dan een klassiek agentschap. “We zijn een connectie bedrijf: we bouwen bruggen tussen merken, leveranciers en afnemers in heel Europa,” vertelt Rick. Vanuit zijn jarenlange ervaring als modeagent en zijn achtergrond in TMO en retail, heeft hij een sterke visie ontwikkeld op merkenbouw en distributie.

In het assortiment bevinden zich zo’n tien merken, waaronder Levi’s Kids, LTB jeans, Tiffosi, en – als primeur, het nieuwe G-Star Kids, dat deze zomer voor het eerst op PREVIEW zal worden getoond. “We hebben vorige maand het contract getekend en de collectie is al binnen. Een belangrijke stap, want het merk vult een duidelijke behoefte in de markt in,” aldus Rick. Ook het kinderlijn van Abercrombie & Fitch, dat eerder al werd geïntroduceerd, krijgt een prominente plek in de SS26-lancering.

Waarom PREVIEW?

Rieve is vanaf het begin betrokken bij PREVIEW. “Wat ons aanspreekt is de no-nonsense aanpak. Geen poespas, maar een professioneel opgezet B2B-platform, waar het draait om collectiepresentatie en inhoudelijke gesprekken met klanten. “Ook werkt het in ons voordeel om vroeg in het seizoen te kunnen laten zien wat we in huis hebben.”

Rick’s dagen zijn dynamisch en seizoensgebonden. Tijdens het verkoopseizoen wordt de showroom intensief gebruikt. Buiten die periode zijn Rick en zijn team vooral onderweg: leveranciers bezoeken, nieuwe labels ontdekken, analyseren hoe bestaande collecties presteren in de winkel. “We proberen zo goed mogelijk mee te denken met onze klanten, het is niet alleen leveren, maar ook adviseren en oplossingsgericht handelen.”

Zijn drijfveer? “De diversiteit en het ondernemerschap. Maar vooral het succes van onze merken in de winkel. Daar doen we het voor.” Een beursdag is voor Rick pas echt geslaagd als er reuring is: “Veel gesprekken, een volle agenda, klanten helpen bij keuzes. We praten de blaren op onze tong.”

Tot slot is Rick uitgesproken over het belang van de beurs: “Preview is van grote waarde voor de Benelux, en we kunnen er samen voor zorgen dat deze beurs blijft staan als een huis.” “We mogen trots zijn op de organisatie: een concept dat we moeten bewaken en een platform waaraan we moeten blijven bouwen.”

PREVIEW Spotlight is een interviewserie met merken die deelnemen aan de komende editie van vakbeurs PREVIEW. De beurs, sinds 2020 georganiseerd door CAST in Nieuwegein, brengt relevante merken samen voor inkopers en winkeliers, in een toegankelijke en overzichtelijke setting waar sfeer en inhoud hand in hand gaan.