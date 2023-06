SAVE THE DATE: 15e editie van FASHIONCLASH Festival

Tijdens dit driedaagse festival krijgt een nieuwe generatie ontwerpers en podiumkunstenaars uit binnen en buitenland de kans om hun werk te tonen aan een breed (inter)nationaal publiek. Het programma met tentoonstelling, performances, talks, workshops en fashion filmvertoningen toont projecten die de hedendaagse modecultuur onderzoeken, contextualiseren en vieren.

FASHIONCLASH Festival staat in het teken van het ontdekken, stimuleren en mede vormgeven van de huidige ontwikkelingen in de mode en de samenleving en het ontsluiten van deze ontwikkelingen voor een breed publiek. Deelnemers van het festival behoren tot een generatie ontwerpers en kunstenaars die de grenzen van hun discipline onderzoeken en bevragen. Met hun werken begeven ze zich tussen de transdisciplinaire domeinen mode, social design en beeldende kunst.

Het meerstemmige programma is een samengestelde selectie uit de ingediende voorstellen via open oproepen en uit de door FASHIONCLASH zelf geïnitieerde projecten die in coproductie met verschillende organisaties en makers worden ontwikkeld. Voor FASHIONCLASH is het jaarlijks terugkerende festival een vehikel om in het najaar resultaten van alle projecten en talentontwikkelingstrajecten van het jaarprogramma te ontsluiten.

Het programma bestaat uit o.a.:

The Clash House, performance programma

Fashion Film Program, met awards en première van een FASHIONCLASH film productie powered by Meester Koetsier Foundation

New Fashion Narratives tentoonstelling bij Bureau Europa

Fashion Makes Sense, met presentaties en workshops van participatieprojecten zoals campagne project, The Hooooooodie Project, Who cares what you wear? etc.

Afterparty, met een participatief performances programma geregisseerd door Samuel Valor Reyes

New Fashion Narratives in co-creatie met jonge modemakers, Open Call open tot 14 juli

Voor het tentoonstellingsprogramma van dit jaar werden vijf modemakers door FASHIONCLASH uitgenodigd om een ​​curatorenteam te vormen en samen te werken aan het concept voor de tentoonstelling New Fashion Narratives die tijdens het festival bij Bureau Europa zal worden gepresenteerd. Ze begonnen het curatoriële proces met een Residency Week in Maastricht in april 2023, maar besloten het over een andere boeg te gooien: in plaats van alle aandacht te richten op het eindproduct, benadrukken ze liever de diversiteit aan creatieve benaderingen die vaak worden weggestopt als ‘proces’: “We zijn geïnteresseerd in wat zelden bekend wordt gemaakt aan het publiek.”

How would (re)sources from the past, act in the present and create context for the future?

“Wat gebeurt er tijdens het creatieproces? Welke soorten creatieve referenties worden gebruikt en gaan verloren? Wat zijn de verschillende samenwerkingen die nodig zijn om iemands uiteindelijke visie tot leven te laten komen? We willen onderzoeken hoe multi- auteurschap wordt gerepresenteerd in de mode en hoe nieuwe perspectieven kunnen worden ontsloten door in te zoomen op de creatieve processen.” Curatoren zijn: Enzo Aït Kaci, Chinouk Filique, Jonathan Ho, Lotte de Jager en Boris Kollar.

Campagne Project in co-creatie met jongeren

FASHIONCLASH zet zich actief in voor het betrekken van diverse doelgroepen, met name jongeren, door gedurende het jaar allerlei activiteiten te organiseren. Dit jaar is het festival campagne geheel in co-creatie met jongeren ontwikkeld, van outfits tot aan de styling en performance hebben meer dan 40 jongeren in de leeftijd van 8 tot 37 jaar deelgenomen aan het project. Tussen vrijdag 14 april en zaterdag 27 mei 2023 had FASHIONCLASH een Pop-Up Atelier ingericht in samenwerking met Centre Céramique in Maastricht. Verschillende ontwerpers hebben de modemaak workshops begeleidt. Fotografe Laura Knipsael en videomaker Steve Iseger hebben de jongeren begeleidt in de foto en videoproductie. Het resultaat bestaande uit een collectie van outfits, een serie foto’s en een fashion film wordt gebruikt voor het festival campagne en zal tijdens het festival geëxposeerd worden bij Centre Ceramique.