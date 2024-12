SHIFT in 4 weken uitverkocht: Extra ruimte maak verdere groei mogelijk

In slechts vier weken tijd is SHIFT, hét nieuwe mannenmodeplatform, volledig uitverkocht! Met een line-up van gerenommeerde merken zoals Michael Kors Tailoring, Camouflage Jeans AR&J, Fratelli Rossetti, BENK, BALDESSARINI, KOON, EX AEQUO en Project x Paris, is de YADA-hal tot de laatste vierkante meter gevuld. Maar goed nieuws: dankzij extra ruimte op het terrein kunnen we blijven uitbreiden en nog meer toonaangevende merken verwelkomen.

Extra ruimte maakt verdere uitbreiding mogelijk

Dankzij mogelijkheden op het terrein kan SHIFT blijven groeien. Het Glazen Huis, een prachtige lichte locatie van maar liefst 500m2, is toegevoegd. Deze extra ruimte stelt SHIFT in staat om nog meer hoogwaardige merken en innovatieve namen te verwelkomen. Hierdoor groeit het aantal SHIFT Leaders verder, en maakt het mogelijk om een nog gevarieerder en completer aanbod te presenteren.

Deadline voor inschrijvingen: 10 januari 2025

Merken die zich nog willen aanmelden, hebben tot 10 januari 2025 de tijd om hun deelname te bevestigen. Gezien de grote belangstelling, beperkte tijd en ruimte is het van belang om niet te lang te wachten.

Internationale uitbreiding en ervaren ambassadeurs

Het succes van SHIFT is mede te danken aan het groeiende team. Op dit moment zijn er gesprekken met internationale vertegenwoordigers die zich richten op het aantrekken en begeleiden van mannenmode-merken in België, Duitsland en Italië. Met hun expertise van de mannenmode industrie en groot netwerk breidt SHIFT de internationale aanwezigheid verder uit en versterkt de kwaliteit van het aanbod, community en evenement.

Inschrijvingen voor zomereditie gestart

De voorbereidingen voor de zomereditie van SHIFT zijn inmiddels ook al in volle gang. Naast een groot deel van de huidige deelnemers die in januari 2025 aanwezig zullen zijn, hebben de eerste merken, importeurs en agenturen zich al aangemeld voor de zomerse editie. Dankzij de mogelijkheid om uit te breiden met diverse hallen kunnen nog meer SHIFT Leaders deelnemen en het concept nog verder worden uitgebreid.

De exacte datum van de zomereditie wordt in januari 2025 bekendgemaakt. Blijf op de hoogte via onze website en social mediakanalen.

Bezoek SHIFT in januari 2025

Benieuwd naar het mannenmodeplatform waar creativiteit, innovatie en inspiratie samenkomen? SHIFT vindt plaats op zondag 26 en maandag 27 januari 2025 in Taets Art and Event Park, Zaandam van 10:00 – 17:00 uur. Entree en parkeren zijn helemaal gratis.