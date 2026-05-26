Sneak Peek Fashion brengt Belgische en Luxemburgse fashion retail samen bij Trademart in Brussel

Op maandag 29 juni 2026 organiseert Trademart Sneak Peek Fashion, hét grootste fashion-event voor retailers en modeprofessionals uit België en Luxemburg. Tijdens deze inspirerende beurs ontdekken bezoekers in één locatie en op één dag de nieuwste collecties en trends van merken binnen women-, men- en kidswear, aangevuld met schoenen en accessoires.

Met meer dan 2.500 m² aan fashioninspiratie en tientallen gevestigde én opkomende brands wordt Trademart Brussel het kloppend hart van de modewereld. Sneak Peek Fashion richt zich op fashion retailers, boetieks, concept stores en aankopers die hun assortiment willen vernieuwen en als eerste de collecties van het volgende seizoen willen ontdekken.

Inspiratie, netwerken en directe business

Sneak Peek Fashion combineert inspiratie met concrete businessopportuniteiten. Retailers krijgen de kans om nieuwe merken te ontdekken, leveranciers persoonlijk te ontmoeten en rechtstreeks orders te plaatsen in een professionele en inspirerende omgeving.

Bezoekers kunnen zich verwachten aan een brede mix van stijlen en segmenten: van premium en casual tot streetwear en accessoires. Zowel gevestigde namen als nieuwe labels presenteren hun nieuwste collecties tijdens deze exclusieve fashiondag.

Een greep uit meer dan 100 merken die je kan ontdekken op Sneak Peek Fashion: A fish Named Fred, Accentil, Amaya Amsterdam, Atelier Jude, b.young, Barts, CKS Women, Coster Copenhagen, Clarks, El Naturalista, Freequent, Fransa, Hoff, ICHI, Innocente, La Strada, Lacoste, Loavies, Mark-Up, Melissa Oosterwolde, MP Denmark, Neycko, PME Legend, RAINS, Ralu Fineart, Scotch & Soda, SENSES.THE LABEL, Solid, Studio Amaya, Tosca Blu, Zilch en vele anderen.

Praktische info Sneak Peek Fashion

maandag 29 juni 2026

10u00 – 16u00

Trademart Brussel – C-lounges

Adres: Atomiumsquare 1, 1020 Brussel

Toegang: gratis voor retailers en modeprofessionals

Trademart is het toonaangevende B2B inkoopcentrum voor de retailsector in België en ver daarbuiten. Met een sterk aanbod in fashion, home & living en baby & kids, biedt Trademart een totaalbeleving voor elke retailer die op zoek is naar inspiratie, collectie updates en directe businessopportuniteiten.