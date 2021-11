Spring summer 2 0 2 3: Trendpresentatie 26 nov live én 29 nov online Buro Jantrendman

spring summer 2 0 2 3

Ben je op zoek naar relevante trendinformatie én inspiratie voor je creatieve merk of werk? Volg dan eens een trendpresentatie van Buro Jantrendman, een sterk visueel & verbaal verhaal over

CONSUMENTEN & COMMUNICATIE TRENDS

met vertalingen naar

FASHION, INTERIOR, DESIGN & RETAIL

aankomende editie zal in het teken staan van

SOCIAL STORIES

met voorbeelden van een groeiend besef over

INCLUSIEVE INTELLIGENTIE

de opkomst van de

RE-GENERATIE GENERATIE

inspiratie over

DIGITALE CULTUUR

en de opkomst van de

METAVERSE

inmiddels een bekende plek voor

GENERATIE Z

Herken nieuwe sociale patronen die ons gedrag én beoordelingen gaan veranderen. Welke gevolgen heeft dit voor jouw werk en merk? Welk gevoel spreken we aan met design om anders met elkaar én met de wereld om te gaan. We laten het zien in deze twee presentaties;

ROLE PLAY

The psychology of fashion

fluid

inclusive

purposeful

Onze identiteit is in transitie, als gevolg daarvan zien we een nieuwe designtaal ontstaan op het gebied van mode, design en lifestyle. De onafwendbare beweging naar meer diversiteit en gelijkwaardigheid in de maatschappij is meteen terug te vinden in hoe mode zich presenteert, op de catwalk maar zeker ook op straat. Wat je draagt, waarmee je je omringt heeft

LIVING LIGHT

The philosophy of home

elastic

conceptual

transformational

We wonen kleiner en duurder, we reizen anders, de trein is ons kantoor, ons kantoor is huiskamer, spullen worden anders gemaakt, gekocht en gebruikt en ontwerpers veranderen daarin mee. Wanneer wordt een huis jouw huis? Wat is er nodig?

Spullen hebben een praktische en mentale functionaliteit.

Op een stoel moet je kunnen zitten maar je verzamelt ook dingen om je heen die herinneringen zijn. Deze nieuwe, haast nomadische, ontwikkelingen zorgen voor een nieuwe filosofie over ons huis én een nieuwe vormentaal die uitnodigt voor meer ambachtelijke creatie, digitale interpretatie en duurzame uitvoering.

We laten naast deze langlopende trends ook nieuwe vormen, kleuren en materialen zien op het gebied van;

productdesign, interieur & architectuur

materiaal en kleur inspiratie

retail & marketing innovatie

inclusief: hardcopy trendfolder van approx. 80 pages met inspiratiebeeld en pantone tcx nummers