State of Fashion gaat verder met het doorbreken van traditionele modesystemen en zoekt curators

Tot zondag 5 maart aanstaande kunnen curatoren zich aanmelden voor de Open Call for Curators voor de State of Fashion 2024, de mode biënnale in Arnhem. Wij zijn hiervoor op zoek naar innovatieve denkers en makers met een uitgesproken visie op de uitdagingen waar de wereld nu voor staat, de noodzaak van fundamentele verandering, en de rol die mode speelt in deze transitie. State of Fashion doet een oproep aan zowel individuen als teams en collectieven met grensverleggende ideeën over hoe de biënnale ingezet kan worden om mode actief te bevragen en te veranderen.

De Open Call

Voor de biënnale van 2024 dienen de belangrijkste uitkomsten en bevindingen van Ways of Caring als inspiratie en vertrekpunt. Het actief uitdagen van heersende perspectieven en ruimte maken voor onvertelde verhalen en ervaringen blijft een belangrijk speerpunt. Hoe kunnen we de ongelijke machtsverhoudingen tussen het dominante globale noorden en het globale zuiden definiëren en de niet-westerse kennis delen en verspreiden? Hoe kan het concept van de ‘tentoonstelling’ uitgedaagd en verrijkt worden zodat het de bezoeker uitnodigt en inspireert?

We roepen de nieuwe curator / het nieuwe curatoren team op om richting te geven aan en visie te vormen op nieuwe presentatievormen. Ambitie is om het thema aantrekkelijk te maken voor zowel professionals als een algemeen publiek, educatie is hierbij een focuspunt. Uiteindelijk hopen we gedragsveranderingen, nieuwe praktijken te stimuleren evenals het creëren van bewustwording.

Beeld: Eva Broekema

Over State of Fashion

State of Fashion is een wereldwijd erkend platform dat hoognodige radicale veranderingen in mode verkent. Vanaf haar start heeft State of Fashion zich gericht op de ecologische en sociale voetafdruk van de mode-industrie en tegelijkertijd op het tonen van nieuwe materialen en productietechnieken. Dit kader was ook de focus van de succesvolle eerste editie van State of Fashion’s biënnale Searching for the New Luxury in 2018, gecureerd door Jose Teunissen.

In 2020-2021 reflecteerde State of Fashion met het online programma This is an Intervention op de huidige staat van mode maar ook op onze eigen boodschap en positie. Een diverse groep denkers en makers van over de hele wereld nam gedurende acht maanden het platform over en ontrafelde de problemen in het industriële mode systeem, onze rol en de verwoestende effecten op de aarde en haar bewoners. Ook werd duidelijk dat - om echte diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit te garanderen - een kritische blik en rigoureuze verandering nodig is op de manier waarop het modesysteem als geheel is georganiseerd. Er is een radicale aanpak nodig die het probleem bij de wortels aanpakt. Maar waar te beginnen? Met This is an Intervention zette State of Fashion de koers in voor de tweede editie van de biënnale, getiteld Ways of Caring.

Beeld: Eva broekema

Aanmelden

Meer informatie over Open Call for Curators kun je vinden op stateoffashion.org. De deadline is zondag 5 maart 2023.

Bij de beoordeling van alle inzendingen werkt State of Fashion samen met een Internationale Creatieve Adviesraad, bestaande uit Omoyemi Akerele, Tamsin Blanchard, Otto von Busch, Orsola de Castro, Carla Fernández, Aditi Mayer en NOT____ENOUGH Collective.

aftermovie: State of Fashion Biënnale 2022 | Ways of Caring (Credit: Lagom)