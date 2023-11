STREETVIEW nieuw platform voor young fashion segment

Op 29 januari 2024 vindt de eerste editie van STREETVIEW plaats. Vanwege het groeiende segment binnen de ‘leisure’ wear stapt CAST in het gat door hier een B2B event voor te gaan organiseren. Het event is gericht op young fashion merken (dames/heren) die collecties willen laten zien aan bestaande en nieuw business. Met STREETVIEW wordt een vernieuwend en verbindend concept binnen het totale fashion aanbod dat CAST biedt neergezet.

“Je kunt niet ontkennen dat young fashion in het leisure segment een enorm groeiend segment is. Online was dit al een trend, nu verplaatst dit naar de stenen winkels”, aldus Marijn Verschure van CAST. Met dit nieuwe segment biedt CAST inmiddels een complete mode kalender voor de inkoper aan. “Onze events zijn laagdrempelig, goed te overzien en dus in korte tijd te bezoeken en op product gefocused.’’ Deze cocktail zorgt voor een succes wat zich in enkele jaren heeft door ontwikkeld en dat allemaal plaatsvindt in Nieuwegein direct aan de A2.

Compleet aanbod aan faciliteiten

De faciliteiten die worden geboden zijn voor zowel de deelnemende leverancier als de bezoeker erg interessant. Al het horeca aanbod, parkeren, maar ook bijvoorbeeld de stand opbouw zijn inclusief. Deze manier van events optuigen is ingestoken op duurzaamheid en kostenbewust ondernemen. Niet nieuw voor de organisatie, maar wel het stukje bewustwording wat ook belangrijk is voor de manier waarop er wordt verkocht en ingekocht. Saillant detail is datgene wat de inkoper uitgeeft aan de leverancier wordt middels deze events teruggegeven aan de markt.

Credits: CAST

Communities

Het belang van online communities is in dit segment van de markt enorm groot. Merken hebben zichzelf via diverse online kanalen in rap tempo op de kaart gezet. Om recht te doen aan deze manier van community building zorgt de organisatie voor speciale interactie en activatie van merken en hun community. Het event blijft wel hoofdzakelijk gericht op de inkoper, maar licht het belang van marketing en hun unique selling points voor deze merkengroep anders uit dan andere events.

Deelnemende merken en inschrijving

Er zijn al diverse bekende namen die zich hebben ingeschreven voor dit nieuwe event format, waaronder: Quotrell, Equalité, Malelions, Black Bananas, BALR, Wrong Friends, Björn Borg, Cruyff, Off The Pitch, Rellix, AB Lifestyle, Project X Paris, De inschrijvingen zijn inmiddels open voor alle merken en als potentieel deelnemer kun je je aanmelden via de speciale website www.cast.nl/streetview