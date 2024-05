STREETVIEW & STREETVIEW AWARDS: Young fashion event kondigt awards aan voor beste winkels

Op 17 juni 2024 vindt de tweede editie van STREETVIEW plaats. STREETVIEW is een initiatief van CAST en richt zich op het sterk ontwikkelende young fashion en streetwear segment. Het event vindt plaats bij CAST in Nieuwegein. De organisatie kondigt naast een breed palet aan merken ook een nieuwe toevoeging aan: de STREETVIEW AWARDS.

STREETVIEW

Streetwear heeft de afgelopen jaren nationaal en internationaal een enorme opmars gemaakt in – met name – online kanalen. Daarnaast is het de laatste jaren niet meer weg te denken in de wereld van mode en detailhandel. Om dit, steeds belangrijker wordende segment, recht aan te doen is CAST in januari 2024 gestart met een event gericht op deze doelgroep. De eerste editie was zeer succesvol en werd door vele retailers uit dit specifieke segment bezocht.

STREETVIEW AWARDS

Naast het event heeft de organisatie een nieuw onderdeel aan het event toegevoegd. Met de STREETVIEW AWARDS wil de organisatie belangrijke winkels en salespersonen belonen voor hun inzet en toewijding die zij aan dit segment besteden. Er worden drie verschillende awards uitgereikt: Most influential store: De meest invloedrijke winkel, #1 Streetwear potential: De potentieel beste streetwear winkel(keten) en als laatste de #1 Sales Hero: de nummer één Sales Rep van de Benelux in het streetwear segment.

Nominaties

De nominaties voor de STREETVIEW AWARDS 2024 zijn inmiddels geopend en de reacties hierop stromen binnen. De organisatie nodigt iedereen uit om hun favoriete kandidaten te nomineren om hun bijdrage aan de grote wereld van streetwear-merken en -winkels in de Benelux te erkennen. Leveranciers kunnen dit doen via marketing@cast.nl en bezoekers bij de check-in van het evenement.

Uitreiking

De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de STREETVIEW AFTERPARTY op 17 juni 2024 om 16:00 uur. Naast de prijsuitreiking zijn er diverse optredens van bekende artiesten en DJ’s & CAST resident DJ Tjong Tjong.