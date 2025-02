Succesvolle start voor mannenmode-event SHIFT: een veelbelovend platform voor innovatie en verandering

De eerste editie van SHIFT, die plaatsvond op 26 en 27 januari, is succesvol van start gegaan. De reacties waren positief: de toplocatie, de goede sfeer en de hoge kwaliteit van zowel het aanbod als de organisatie werden veelvuldig geprezen. De energie en saamhorigheid onder deelnemers en bezoekers zorgden voor een dynamische vibe die perfect past bij een event dat een nieuwe beweging in de modewereld wil starten. "Deze energie voelt herkenbaar, net als bij de eerste edities van Modefabriek," aldus de organisatie, die ook mede-oprichters zijn van Modefabriek en Denim Days.

Groei en innovatie centraal

SHIFT heeft met deze eerste editie een stevige basis gelegd voor verdere groei en ontwikkeling. Vernieuwing, inspiratie en nauwe samenwerking tussen event organisatoren, merken en retailers staan centraal in de toekomstplannen. In deze uitdagende tijden voor de modebranche zien de organisatoren van SHIFT volop kansen om verandering in de mannenmode industrie te starten en te stimuleren.

Credits: SHIFT

Ruimte voor uitbreiding

De organisatie kijkt met trots terug op het event, dat in slechts drie maanden is opgezet. Dankzij de korte voorbereidingstijd is er nu ruimte en tijd om het concept verder te verfijnen en uit te breiden. Ook de locatie biedt groeimogelijkheden: naast de huidige hallen zijn er meerdere extra ruimtes beschikbaar, elk met een unieke uitstraling en karakter. Dit geeft de organisatie de kans om Shift verder uit te breiden en een nog breder scala aan merken te verwelkomen en activiteiten toe te voegen.

Credits: SHIFT

De eerste merken hebben zich al ingeschreven voor de volgende editie, wat bevestigt dat er behoefte is aan een event als SHIFT.

Met veel vertrouwen en enthousiasme kijkt de organisatie dan ook naar de toekomst en de verdere groei.