Sundayschool en Itsperfect organiseren network drinks

Op zondag 15 en maandag 16 januari vindt bij de Fabrique in Utrecht het kindermode event van de Benelux plaats: SundaySchool. Naast kindermerken is er deze editie volop informatie over duurzaamheid en staat er een informatief sprekers programma op de agenda.

Ook nieuw dit jaar zijn de Network Drinks, een zondagse borrel na de eerste beursdag in samenwerking met Itsperfect. Het moment voor standhouders om te relaxen na een drukke beursdag en bij te praten met andere fashion professionals.

“We weten dat merken en agenten tijdens de modebeurzen enorm druk zijn en bieden hen dan ook graag de gelegenheid om onder het genot van een drankje nog even bij te praten. Dat was deze zomer bij de CIFF in Denemarken een groot succes en herhalen we nu graag voor de kindermode merken in de Benelux.” vertelt Kimm van Splunter, marketingmanager bij Itsperfect. Wie Itsperfect nog niet kent, zal zich wellicht afvragen wat de link is met de kindermodebeurs. Itsperfect biedt een complete ERP softwareoplossing voor modemerken waarvan al meer dan 400 internationale merken gebruik maken, waaronder ook standhouders als Koko Noko, Klein Baby en Your Wishes.

Daarbij speelt de cloud based oplossing in op de wensen van zijn gebruikers en ontwikkelingen in de markt, met elk kwartaal nieuwe features, waarbij duurzaamheid natuurlijk een belangrijk thema is. Zo biedt de applicatie een sustainability management module waarmee je de registratie op inkoop en artikelniveau vastlegt van standaard, scope en transactie certificaten. En heeft de geïntegreerde B2B portal ook de mogelijkheid 3D samples toe te voegen, om het aantal fysieke samples te reduceren. In de eigen App store zijn bovendien standaard koppelingen te vinden met e-commerce partners als Shopify, Tradebyte en ChannelEngine. Alles om het complete proces van design en inkoop tot sales over alle kanalen zo eenvoudig mogelijk te maken.

De SundaySchool x Itsperfect Network Drinks vinden plaats op zondag 15 januari van 17:00 tot 18:30 uur in Silo 0 bij de Fabrique en zijn toegankelijk voor fashion professionals met een toegangskaart.

Over SundaySchool

Op www.sunday-school.nl vind je meer informatie over het programma, de deelnemende merken en kun je direct tickets bestellen voor beide beursdagen.

Over Itsperfect

Via www.itsperfect.io vind je meer informatie en vraag je eenvoudig een demo aan waarmee je zelf een kijkje kunt nemen in de online omgeving.