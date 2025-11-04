Tastbare ondersteuning voor de detailhandel: ISPO lanceert Retail Club

ISPO zet de volgende stap richting de toekomst: met de oprichting van de Retail Club wordt de belofte van retailvriendelijkheid nu concreet. Het aanbod, exclusief voor sport- en textielretailers en e-commerceplatforms van elke omvang, omvat zorgvuldig samengestelde content, doelgerichte ontmoetingen en innovatieve concepten. Deze exclusieve formule is ontwikkeld om meer uitwisseling, meer relevantie en een veelbelovende toekomst voor de retailsector te stimuleren.

Een effectief aanbod voor sportretailers

Tijdens de conceptpresentatie in maart lichtte ISPO drie pijlers toe voor de beurs in november: Retail Friendliness, Media Value en Matchmaking. Retail Friendliness, een van de belangrijkste onderdelen van het vernieuwde concept, krijgt nu vorm met de introductie van de gratis Retail Club.

Het lidmaatschap biedt retailers tal van exclusieve voordelen:

Gratis retailticket

Toegang tot de Retail Club Lounge, inclusief catering

Samengestelde, begeleide rondleidingen over het beursterrein

Conferentieprogramma met best practices en retail-knowhow

Directe uitwisseling met experts uit de branche

Deelnemers ontvangen praktijkgerichte strategieën en inzichten van toonaangevende retaildeskundigen, direct toepasbaar in hun eigen onderneming. Zo worden zij voorzien van de kennis die nodig is om succesvol te blijven in de concurrerende retailmarkt.

De Retail Club biedt bovendien meerwaarde buiten het evenement in München: alle geregistreerde retailers ontvangen marktinzichten en updates uit de sport- en retailwereld.

Wie zich nu registreert, profiteert van een gratis proefabonnement van twee maanden op Sporting Goods Intelligence by EDM – dé toonaangevende bron voor brancheanalyses. Deze waardevolle kans stelt retailers in staat om diepgaand inzicht te verkrijgen in markttrends en hun bedrijfsstrategieën en besluitvorming verder te versterken.

De O in ISPO staat ook voor oriëntatie

Met dit nieuwe concept zet ISPO haar consistente ontwikkeling voort en sluit naadloos aan op de reeds aangekondigde veranderingen. Al meer dan 55 jaar is het jaarlijkse sportbusiness-evenement hét toonaangevende platform voor het internationale sell-inproces. De heroriëntatie langs de waardeketen, waarbij de Retail Club een sleutelrol speelt, biedt extra houvast voor bezoekers en ondersteunt sportretailers bij een efficiëntere beursplanning.

ISPO creëert een unieke beurservaring door de gerichte curatie van thema’s, merken en trends. Vooral bij het ontdekken van innovaties biedt de beurs inspiratie en een snel overzicht.

Het nieuwe aanbod heeft als doel een sterk, wereldwijd retailnetwerk op te bouwen. De nadruk ligt op directe uitwisseling tussen retailers, merken en de bredere branche. De geïntegreerde matchmakingtool – een essentieel onderdeel van de Retail Club – maakt het mogelijk om al vóór het evenement gericht contact te leggen met relevante partners. Dit resulteert in efficiëntere ontmoetingen, waardevolle gesprekken en concrete zakelijke kansen.

"Persoonlijke interactie is belangrijker dan ooit – dat hebben wij binnen ons team dit jaar intensief ervaren. Daarom zullen we ons in de toekomst nog sterker richten op fysieke ontmoetingen en dialoog, zodat we succesvoller en doelgerichter kunnen samenwerken. We willen deze waardevolle ervaring ook aan onze bezoekers bieden. Daarom integreren we de conferenties en beursgebieden voortaan nauwer en creëren we nieuwe platforms voor persoonlijke uitwisseling," zegt Lena Haushofer, Beursdirecteur van ISPO en OutDoor, over haar motivatie voor deze stap.

Formules zoals de begeleide rondleidingen en de nieuwe Retail Club Lounge bieden ruimte voor directe dialoog over trends, merken en innovaties – midden op de beursvloer. Het was nog nooit zo eenvoudig, toegankelijk of efficiënt om overzicht te krijgen en ideeën uit te wisselen met vakgenoten.

Retail Friendliness is een belofte, geen loze kreet

De Retail Club staat symbool voor de duidelijke focus op de detailhandel en biedt tegelijkertijd zekerheid voor exposanten die de juiste retailers willen ontmoeten. "Met de Retail Club zetten we bewust een stap extra om onze exposanten te laten zien: jullie kunnen op ons rekenen – wij komen onze beloften na," legt Retail Projectmanager Carsten Schürg uit. "Er zullen niet alleen voldoende retailers aanwezig zijn, het is bovendien nog nooit zo eenvoudig geweest om de juiste contacten te leggen."

"Als belangenbehartiger van de Europese sportretailbranche verwelkomt FEDAS het nieuwe ISPO-concept en in het bijzonder de nieuwe mogelijkheden voor retailers. De Retail Club kan dienen als platform voor kennisuitwisseling, om te leren van nationale en internationale spelers en om ons netwerk verder uit te breiden. ISPO is een must voor onze business," aldus Stefan Herzog, Voorzitter van de Europese Federatie van Sportartikelenretailers (FEDAS), over de Retail Club.

Dit jaar vindt ISPO plaats in Messe München van 30 november tot en met 2 december 2025. Naast een nieuwe hal indeling en een eerdere, retailvriendelijke datum kijken de organisatoren ernaar uit om zowel vele bekende als nieuwe gezichten te verwelkomen.