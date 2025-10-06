Tech Fest 2025 is terug: sprekers aangekondigd

Alvanon, wereldwijd marktleider op het gebied van maattechnologie voor de mode, heeft de eerste sprekers en de agenda voor Tech Fest 2025 bekendgemaakt. De eendaagse, live, virtuele conferentie vindt plaats op 9 oktober en verkent hoe kunstmatige intelligentie de levenscyclus van mode – van concept tot commerciële toepassing – opnieuw vormgeeft.

Deelname aan het wereldwijde evenement is gratis. Het brengt beslissers, technologie-experts en creatieven samen voor praktijkgerichte casestudy’s, visionaire lezingen, paneldiscussies en interactieve sessies. De focus ligt op verantwoorde innovatie en concrete strategieën voor de toekomst van AI in de mode. Deelnemers ontdekken hoe AI processen als forecasting, prototyping, toeleveringsketens, retail en klantervaring transformeert.

De eerste reeks inspirerende en vooruitstrevende sprekers bestaat uit:

Janice Wang, CEO, Alvanon

Hun Kim, creatief directeur, KARL LAGERFELD

Barry McGeough, Group VP of Innovation & Strategy, AmeriCo. Group

Joshua Young, expert in digitale transformatie

Ahmed Zaidi, CEO en medeoprichter, Hyran Technologies

Brad Ballentine, CEO, MAS ACME USA

Annie Haas, Chief Delivery Officer, Stylitics

Yael Kochman, Chief Business Officer, Syte

Greg Petro, oprichter en CEO, First Insight

“Wij hebben enkele van de meest pragmatische en invloedrijke denkers uit onze sector samengebracht om te bespreken hoe we AI kunnen inzetten om processen efficiënter te maken,” zegt Janice Wang. “Door onze blik te verruimen van 3D naar technologie in bredere zin, hebben we een unieke kans om uiteenlopende innovaties, waaronder AI, vanuit een praktisch perspectief te verkennen, zodat we als industrie samen sterker worden.”

De experts bieden vernieuwende inzichten in hoe AI alle fasen van de modecyclus beïnvloedt – van ontwerp en productie tot retail en klantervaring. Ze gaan in op cruciale vragen als: Hoe kan AI fungeren als creatieve partner zonder de identiteit van een merk te verwateren? Hoe kunnen slimme tools en datagedreven inzichten productontwikkeling, toeleveringsketens en retail flexibeler, verantwoordelijker en mensgerichter maken? En welke praktische strategieën kunnen professionals in de sector toepassen om ervoor te zorgen dat AI zowel de bedrijfsresultaten als de consumentbeleving verbetert?

Tech Fest 2025 werpt licht op de kansen en uitdagingen van een doordachte integratie van AI en inspireert tot een slimmere, beter verbonden en ethisch verantwoorde toekomst voor de mode.

In de afgelopen vijf jaar heeft Tech Fest meer dan 20.000 deelnemers aangetrokken, afkomstig van ruim 3.500 merken en organisaties uit 101 landen. Daarmee heeft het zich gevestigd als ’s werelds grootste festival op het snijvlak van mode en technologie. Experts uit de hele branche – waaronder CEO’s, technologieleiders, creatief directeuren en innovators – komen samen om de wisselwerking tussen mode en technologie te verkennen. Neem op 9 oktober online deel aan de discussie, waarin enkele van de scherpste geesten debatteren over de toekomst van de digitale transformatie in de mode. De volledige lijst met sprekers en de agenda worden binnenkort bekendgemaakt.

Bezoek 3dtechfest.com om je te registreren en meer te weten te komen over Tech Fest, inclusief de meest recente lijst met toonaangevende sprekers.