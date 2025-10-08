Tech for Retail 2025: De Europese hub voor retailtransformatie

De mode- en retailsector ondergaat een ongekende transformatie: de opkomst van generatieve AI, digitalisering van fysieke winkels, hogere eisen rond duurzaamheid, en nieuwe omnichannel-gebruikerservaringen. Om op deze ontwikkelingen in te spelen, is Tech for Retail (24–25 november 2025, Paris Expo Porte de Versailles) uitgegroeid tot het toonaangevende Europese evenement. Een unieke plek waar merken, retailers en andere spelers innovaties ontdekken die de klantbeleving van morgen vormgeven.

Twee dagen om de trends te ontdekken die retail transformeren

Met meer dan 415 exposanten en 200 conferenties brengt Tech for Retail het volledige ecosysteem van retail en technologie samen – van mode tot grote winkelketens.

De editie van 2025 zal in het bijzonder aandacht besteden aan:

Augmented en verbonden winkels als echte klantbelevingslabs.

De impact van nieuwe technologieën (AI, data, slimme supply chains) op de sector.

Duurzaamheid en regelgeving, nu centraal in groeistrategieën.

Nieuwe hybride en vloeiende klantreizen, die de relatie tussen merken en consumenten heruitvinden.

Visionaire sprekers

Het event verwelkomt inspirerende leiders die hun visie op de toekomst van retail delen, waaronder:

Maurice Lévy, Emeritus Chairman – Publicis Groupe (Openingskeynote)

Asmita Dubey, Chief Digital & Marketing Officer – L’Oréal Group

Laura Burdese, Deputy CEO – Bvlgari

Catherine Spindler, Voorzitter – Sephora Europa & Midden-Oosten

Franck Le Moal, Group IT Director – LVMH Evenals internationale topmensen zoals Simone Dominici, CEO van Kiko Milano, en Rami Baitiéh, CEO van Morrisons.

Credits: Tech for Retail

##Innovatie als hart van het event

Innovatie vormt het DNA van de beurs en wordt gevierd met de Tech for Retail Awards, die jaarlijks de meest gedurfde oplossingen bekronen.

Nieuw in 2025:

Customer Experience Award, gesponsord door Élise Ducret (Carita – L’Oréal)

Gen AI Award, gesponsord door Franck Le Moal (LVMH)

Een kans voor retailprofessionals om technologieën te ontdekken die écht het verschil zullen maken – van meeslepende winkelbelevingen tot AI-platforms voor klantrelatiebeheer.

Een netwerkhub vol kansen

Tech for Retail is meer dan een beurs – het is een echte versneller van transformatie. Voor retailers én internationale merken is het dé gelegenheid om strategische partners te ontmoeten, innovatieve oplossingen te testen en met een heldere visie op de toekomstige trends terug te keren.