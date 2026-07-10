Textilia en CAST lanceren nieuw inspiratie-event ‘Beyond the Trend’

De Nederlandse schoenen- en modemarkt staat voor grote uitdagingen. Veranderend consumentengedrag, snelle digitalisering, toenemende internationale concurrentie en de behoefte aan onderscheidend ondernemerschap vragen om nieuwe, slimme keuzes. Juist daarom bundelen Textilia en CAST hun expertise in Beyond the Trend: hét nieuwe inspiratie-event voor retailers die vooruit willen. Op donderdag 8 oktober 2026, bij CAST Nieuwegein, vindt de exclusieve kick-off editie plaats, die volledig in het teken staat van verbreden, vernieuwen en verbinden.

Waarom juist nu?

De modemarkt vraagt om vernieuwing en een frisse blik op de toekomst. Waar Textilia al decennia de sector voorziet van diepgaande marktinformatie, trends en journalistieke analyses, vormt CAST het centrale fysieke handelsplatform waar merken en retailers elkaar ontmoeten. Door deze krachten te bundelen, ontstaat er een onmisbaar platform waar inspiratie, ondernemerschap en concreet zakendoen samenkomen op één fysieke locatie.

Een greep uit de sprekers

Tijdens Beyond the Trend duiken we samen met een aantal absolute experts diep in de retail van morgen. Niemand minder dan trendforecaster Jan Agelink, Jurriaan van ‘t Hoff (CEO) en Vera Schroo (Creative) van het succesvolle modemerk Studio Anneloes, en Isolde Delanghe (directeur Mode Unie) betreden het podium. Zij delen deze dag hun onmisbare visie, expertise en praktijkervaringen om jou als ondernemer te triggeren, te motiveren en te voorzien van nieuwe inzichten.

Waarom je dit niet mag missen

De kick-off van Beyond the Trend is jouw ultieme kans om de marktontwikkelingen een stap voor te blijven. Het event biedt je niet alleen theoretische kennis, maar juist ook direct toepasbare handvatten voor jouw eigen onderneming. Of je nu komt om waardevolle connecties te leggen tijdens de netwerksessies, nieuwe inkoopinspiratie op te doen of te leren hoe je jouw winkel toekomstbestendig maakt; dit event is de investering in jouw business meer dan waard.

De plekken voor deze exclusieve kick-off editie zijn beperkt, dus wacht niet te lang. Koop hier direct je tickets en zorg dat je erbij bent op 8 oktober!

Programma en praktische informatie*

10:00 uur: Ontvangst

10:30 uur: Spreker 1

11:15 uur: Spreker 2

12:00 uur: Lunchpauze

13:00 uur: Spreker 3

13:45 uur: Plenaire sessies

14:30 uur: Keuze-onderdeel

16:30 uur: Netwerkborrel

*Programma wordt aangevuld

Datum: Donderdag 8 oktober 2026

Locatie: CAST, Buizerdlaan 6, Nieuwegein (NL)