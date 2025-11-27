Texworld Apparel Sourcing Paris: het wereldwijde kruispunt voor mode keert terug in februari 2026

Een wereldwijd kruispunt voor modeprofessionals

Als ware barometer van de internationale textielindustrie brengt deze 58e editie van Texworld Apparel Sourcing Paris meer dan duizend exposanten — stoffenproducenten en fabrikanten van eindproducten — samen uit een dertigtal toonaangevende productielanden. Deze diversiteit bevestigt de blijvende relevantie van de Europese markten in de wereldwijde vraag en onderstreept de strategische positie van Parijs als hoofdstad van mode, sourcing en creativiteit.

Credits: Texworld

De ontwikkeling van de lente-zomer 2027-collecties blijft centraal staan in de gesprekken met inkopers, waarbij creatieve richtingen worden onthuld door de artistiek directeuren van de beurs, Louis Gérin en Gregory Lamaud. Duurzaamheid en traceerbaarheid in de toeleveringsketen — kernpunten voor marktspelers — worden belicht via speciale routes, conferenties en de Texpertise Econogy-tools, ontwikkeld door Messe Frankfurt om innovaties en industriële partners in verantwoord produceren te identificeren (Econogy Finder, Econogy Talks, Econogy Tour...).

De Econogy HUB, gelegen in de doorgang tussen Hal 2 en Hal 3, richt zich specifiek op de duurzame initiatieven en acties van de beursdeelnemers.

Een herziene sectorindeling

Hoewel de algemene structuur van de beurs — geconcentreerd rond Hallen 2, 3 en 4 — ongewijzigd blijft ten opzichte van de vorige twee edities, heeft Messe Frankfurt France besloten de verdeling van de hoofdsectoren in de expositieruimte te herzien. Doel is om te voldoen aan de verwachtingen van inkopers die stoffen en eindproducten in één vloeiende route willen verkennen en zo hun bezoek optimaal willen benutten.

De Apparel Sourcing-zone voor de damesgarderobe (All about her) en het Knit-aanbod van Texworld verhuizen naar Hal 3, naast de nationale paviljoens. In Hal 4 wordt de Activewear-sector van Texworld samengebracht met de Casual & Sport Clothing-zone, terwijl Print en Jacquard dichter bij Silky Aspects worden geplaatst, waardoor het dames-ready-to-wearaanbod wordt versterkt. Hal 2 blijft gewijd aan trendforums, rondetafelgesprekken en serviceruimtes (catering, networking…), en biedt daarnaast comfortabele rustzones.

Credits: Texworld

Een inspirerende sourcingervaring

Deze nieuwe organisatie bevordert de verbinding tussen de verschillende productwerelden op basis van gebruik en type, en versterkt zo de synergie tussen exposanten van Texworld en Apparel Sourcing. Inkopers kunnen nu natuurlijk schakelen tussen verschillende expertises en vrij bewegen tussen materialen, accessoires en eindproducten, wat zorgt voor een vloeiendere sourcingervaring en een eenvoudigere navigatie.

Credits: Texworld

Ruimtes gewijd aan productpresentatie en expertise

Bezoekers zullen diverse geliefde elementen uit eerdere edities herkennen. Initiatives, de vitrineruimte gewijd aan vakmanschap en collectieve projecten van sectoren of landen, bevindt zich bij de ingang van de beurs. Als ruimte die textielidentiteiten en het vakmanschap van Franse en Europese opleidingsinstituten belicht, biedt het een breder perspectief op internationale expertise.

De Ready to Sell-zone, gelegen in Hal 2 nabij de trendforums, toont een zorgvuldig samengestelde selectie eindproducten, gekozen door de artistiek directeuren van Texworld. Inkopers kunnen hier snel collectiesuggesties identificeren die beschikbaar zijn bij exposanten en aansluiten op de creatieve trends die het komende seizoen zullen bepalen.

Deze voorzieningen versterken Texworld Apparel Sourcing Paris als een praktisch, inspirerend en toekomstgericht serviceplatform.

Credits: Texworld