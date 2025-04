The Lycra Company presenteert Lycra® EcoMade bio-based vezel op Kingpins Amsterdam

The LYCRA Company, een wereldleider in de ontwikkeling van innovatieve en duurzame oplossingen voor de kledingindustrie, presenteerde haar bio-based LYCRA® EcoMade vezel op de Kingpins Amsterdam vakbeurs op 16 en 17 april. Bezoekers konden op stand Blue Area 11 een meeslepende virtual reality-ervaring ontdekken. Deze volgde de reis van het product van boerderij tot vezel.

Dit jaar zal de bio-based LYCRA® EcoMade vezel, gemaakt met QIRA®, worden gewonnen uit jaarlijks hernieuwbare industriële maïs uit Iowa. Dit biedt transparantie over de oorsprong van de grondstoffen. Het vormt ook een duurzame oplossing om de milieu-impact van kleding te verminderen. Deze innovatieve vezel, bestaande uit 70 procent hernieuwbare inhoud, kan de ecologische voetafdruk van LYCRA® vezel tot 44 procent* verminderen, terwijl de prestaties gelijkwaardig zijn aan de originele LYCRA® vezel. Het is een directe vervanging, zonder dat herontwikkeling van stoffen, processen of kledingontwerpen nodig is.

“Onze klanten en hun consumenten zijn steeds meer op zoek naar producten die niet alleen voldoen aan hoge prestatienormen, maar ook deel uitmaken van een duurzame aanpak,” zegt Arnaud Ruffin, vice-president van merken en retail bij The LYCRA Company. “De bio-based LYCRA® EcoMade vezel vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts in het verminderen van de ecologische voetafdruk van de mode.”

Het project ‘7 Styles for 7 Days’, gepresenteerd op Kingpins, illustreert hoe stretchdenim gemaakt met bio-based LYCRA® EcoMade vezel de heren- en damesgarderobe gedurende de week kan transformeren. Het garandeert blijvend comfort en een onberispelijke pasvorm, terwijl de milieu-impact wordt verminderd.

Deze tentoonstelling is het resultaat van een samenwerking tussen The LYCRA Company en Diamond Denim, een lid van de Pakistaanse Sapphire Group. Het draagt bij aan het versnellen van de decarbonisatie-inspanningen van beide bedrijven. Deze capsulecollectie ‘7 Styles pour 7 Jours’ biedt kledingstukken gemaakt met bio-based LYCRA® EcoMade vezel. Elk ontwerp is ontworpen om het dagelijks leven te begeleiden en biedt duurzame mode die perfect is afgestemd op de moderne levensstijl.

Credits: Diamond Denim x The LYCRA Company

“De volledig geïntegreerde productiemogelijkheden van Diamond Denim maakten hen de ideale partner om met ons samen te werken aan dit project, waarmee de toekomst van duurzaam denim wordt belicht,” zegt Ebru Ozaydin, global product category director denim, wovens en ready-to-wear bij The LYCRA Company. “Ze behoorden tot de eerste denimfabrikanten ter wereld die een hoeveelheid pilotvezel ontvingen en ontwikkelden vier hoogwaardige stoffen, die de basis vormen van deze veelzijdige collectie, ideaal voor alle gelegenheden.”

“Bij Diamond Denim zetten we ons in voor het adopteren van duurzame oplossingen in de textielproductie,” zegt Jayesh Mandalia, hoofd design bij Diamond Denim. “Deze samenwerking met The LYCRA Company vertegenwoordigt een belangrijke stap in de richting van ons doel om consumenten impactarme, hoogwaardige denim aan te bieden, terwijl we onze decarbonisatiedoelen nastreven.”

De collectie ‘7 Styles pour 7 Jours’ werd tentoongesteld op de stands van The LYCRA Company (blue area 11) en Diamond Denim (blue area 12).

De Turkse denimfabrikant Orta presenteerde op stand 22, Yellow area, stalen gemaakt met bio-based LYCRA® EcoMade vezel en gerecycled katoen. Volgens Sebla Onder, marketing en sustainability manager bij Orta, blijkt uit de enthousiaste reactie van de markt op hun eind 2024 gelanceerde capsulecollectie dat de industrie echt klaar is voor een significante verandering. “We zijn verheugd dat Citizens of Humanity Group, een van onze meest gerespecteerde premium merkpartners, deze duurzame stof heeft gekozen voor haar Agolde merk. We kijken uit naar de reactie van de consument op deze collectie in de komende maanden. We hopen ook dat er nieuwe merksamenwerkingen uit dit uitzonderlijke partnerschap zullen voortkomen,” voegde ze eraan toe.

Credits: The LYCRA Company

LYCRA FitSense® denimtechnologie, die afgelopen april debuteerde op Kingpins Amsterdam, stond dit jaar ook in de schijnwerpers. Deze geavanceerde shapingtechnologie maakt het mogelijk om probleemgebieden aan te pakken die de slijtage en pasvorm kunnen beïnvloeden, zoals de buik, taille, dijen en billen. Het stelt ontwerpers in staat om specifieke gebieden te selecteren voor ondersteuning en lift, waardoor consumenten een gevoel van comfort en meer vertrouwen in hun jeans krijgen. Voortbouwend op deze innovatie heeft Spanx een belangrijke stap gezet met de succesvolle lancering in januari van het Spanxsculpt™ ReDefine Denim commerciële programma, het eerste in zijn soort dat deze technologie integreert.

Ten slotte werkt het merk LYCRA® voor het vierde opeenvolgende jaar samen met de House of Denim Foundation en studenten van de Jean School om de tentoonstelling ‘Stretch Yourself #4: Denim of the Future, Designed by Gen Z’ te organiseren. Elke student-ontwerper presenteert een denim kledingstuk met innovatieve stoffen aangedreven door The LYCRA Company technologieën, waaronder COOLMAX® EcoMade vezel.

Ga voor meer informatie over het evenement en aanvullende productinformatie naar de speciale evenementpagina.

* Schatting gebaseerd op een Cradle-to-Gate levenscyclusanalyse voor een representatieve LYCRA® vezelproductiefaciliteit, uitgevoerd in juni 2022 door Ramboll Americas Engineering Solutions, Inc.