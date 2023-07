THIS IS US organiseert dit weekend een pop-up en merklancering met Showroom Amsterdam

THIS IS US, een duurzaam Nigeriaans merk van eigen bodem organiseert dit weekend een pop-up en merklancering met Showroom Amsterdam en is trots om de officiële lancering van het merk in Nederland aan te kondigen in samenwerking met Showroom Amsterdam, een verkooppunt en modeagent voor onafhankelijke merken en creatievelingen.

Sinds de oprichting in 2017 is het merk een favoriet voor ontwerpers, kunstenaars, creatieve en technische professionals in hun thuisstad, Lagos, Nigeria. Bekend om zijn op context gebaseerde benadering van design, wordt het merk geprezen door internationale publicaties zoals Monocle, Vogue Business en CNN voor het verleggen van de grenzen op het gebied van duurzaamheid op het continent binnen de modewereld.

Credits: THIS IS US Collection

Door middelen van eigen bodem te gebruiken en samen te werken met lokale ambachtslieden en creatievelingen om hedendaagse producten tot leven te brengen, is het de missie van het merk om Nigeriaans design naar een hoger niveau te tillen. Het meest opvallend is hun Uniform wear-collectie, een collectie live werkkleding basics verkrijgbaar in indigo-tinten en andere natuurlijke tinten. Indigo, de kenmerkende kleur van het merk, is verbonden met de geschiedenis van het land met natuurlijke indigo-verven die dateren uit de 14e eeuw in de noordelijke regio en het merk werkt met meesterververs in de oude verfputten om een ​​stedelijke kijk op mode- en lifestyleproducten te creëren.

Credits: THIS IS US Collection

Dit weekend organiseert het merk een tweedaagse pop-up op 28 en 29 juli, waar gasten een uitgebreide presentatie van de collecties kunnen ervaren, waaronder de recente samenwerkingen met het gerenommeerde Nigeriaanse modemerk Iamisigo en het streetwear-merk Waf (ook te koop in Showroom). Als klap op de vuurpijl zal het hele weekend een line-up van Nigeriaanse dj's draaien om het beste van de Nigeriaanse cultuur naar Nederland te brengen.

Kan je niet naar de pop-up? Bezoek Showroom Amsterdam om te winkelen voor het merk en de selectie van on-the-pulse onafhankelijke merken, boeken, tijdschriften en fotografie over cultuur.

Lees hier meer over het evenement.