Trend event SS24 door Appletizer op 22 november

WE GAAN LIVE!

Op 22 november 2022 organiseert Appletizer na drie jaar eindelijk weer een fysiek trendevent in Amsterdam, een event zoals jij van ons gewend bent!

Voor ons dagvullende programma ontvangen wij jou graag in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Tijdens dit interactieve en inspirerende evenement nemen onze vier internationale sprekers jou mee in hun visie voor S/S 2024 op het gebied van lifestyle, trends en kleuren.

Vol trots introduceren wij onze vier internationale sprekers!

Maak op 22 november kennis met onze sprekers én krijg de kans om jouw vragen live aan hen te stellen tijdens het inspirerende en interactieve trend event!

Carola Seybold: Head of Global Key Account Management at Pantone

Anna Starmer: Creative Director and owner of Luminary Colour

Hallie Spradlin: Director of Visionary at Fashion Snoops

Gwyneth Holland: Futures Strategist at Trendhub/BDA London

Natuurlijk verzorgen wij een uitgebreide lunch en na afloop is er tijd voor een gezamenlijk drankje. Dit event wil jij uiteraard niet missen! Wij kunnen niet wachten om iedereen weer live te ontmoeten.

Dit inspirerende TREND EVENT by Appletizer wil jij zeker niet missen!