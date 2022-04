Trendwebinar 10 mei 2022 | PIGMENTS & ARCHAEOLOGY by Li Edelkoort & Appletizer

"For those who choose to dress in orange, yellow or brown today, maybe with a touch of black, it is eerie to reflect on the origin of those warm and lively colours. One feels directly connected to ancestors that lived approximately four hundred thousand years ago, before moderns humans even existed."

Het verleden laat ons zien dat de mensheid erin is geslaagd pigmenten, materialen, metalen, textiel en culturen uit te vinden. Echter, deze vooruitgang heeft ook zijn tol geëist, de aarde leeggehaald en onze bossen vernietigd. Dit vraagt om nieuwe materialen, stoffen en pigmenten om mee te werken, gemaakt van duurzame bronnen en creatieve gerecyclede oplossingen. Hoe zorgen we er voor dat nieuwe generaties weer tot bloei kunnen komen en hoe zien we de noodzaak voor duurzaamheid terug in fashion, design en lifestyle?

“Humankind has managed to invent pigments, materials, metals, textiles and cultures, and continues to invent colour sources, recycle materials and weave new fibre. People are genius and it is good to recall this in terrible troubled times. If humans have always been that resourceful, we cannot be that bad after all?"

Op 10 mei 2022 organiseren Lidewij Edelkoort en Appletizer hun vijfde gezamenlijke online trend event waarin nieuwe trends, kleuren en stijlen voor autumn & winter 2023/24 worden verkend. Voor haar nieuwste Fashion & Textile forecast vond Lidewij Edelkoort inspiratie in archeologie. Lidewij zal de thema's Pigments en Archeologie inhoudelijk toelichten en hoe het verleden en heden onze trends, stijl, design en samenleving beïnvloeden.

• Het webinar vindt plaats op dinsdag 10 mei en start om 10:00 uur

• Lidewij presenteert in het Nederlands

• Het event is live te volgen via Zoom; jij kunt dus deelnemen aan het webinar op een plek naar jouw keuze

• Lidewij geeft twee presentaties met daartussen een korte pauze

• Na afloop van de presentaties zal Lidewij de gestelde vragen live beantwoorden

