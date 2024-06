Tweede editie STREETVIEW & uitreiking van de STREETVIEW AWARDS

Op maandag 17 juni 2024 vond de tweede editie van STREETVIEW plaats bij CAST in Nieuwegein. De nieuwste SS25 collecties van 50+ young fashion brands werden getoond onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes.

STREETVIEW AWARDS

Tijdens het event vond de eerste uitreiking van de STREETVIEW AWARDS plaats. Met de STREETVIEW AWARDS wil de organisatie belangrijke winkels en salespersonen belonen voor hun inzet en toewijding leveren aan dit segment. Er werden drie prestigieuze awards uitgereikt:

Most influential store

De award voor meest invloedrijke winkel in het streetwear segment werd uitgereikt aan Mike’s Just for Men. Deze winkel staat bekend om zijn goede service en behulpzaamheid voor zijn klanten door behulpzaamheid en service. “Bedankt, hij gaat een leuk plekje krijgen in de winkel”, aldus Mike

Streetwear potential

De award van de #1 streetwear potential ging naar FLEX INC. Dit jonge merk is pas 1,5 jaar actief in het streetwear segment. Begonnen met een klein assortiment, wat ze steeds verder aan het uitbreiden zijn.

Credits: Marijn Verschure (links) en Stan Kuijpers van FLEX INC.

Sales hero

De award voor de nummer één Sales Rep van de Benelux in het streetwear segment ging naar Doron de Goede. Deze award is bepaald door alle individuele winkels die tijdens het event aanwezig waren.

Credits: Doron de Goede van De Goede Labels

EDITION II

Streetwear is de laatste jaren niet meer weg te denken in de wereld van mode en detailhandel. Om dit, steeds belangrijker wordende segment, recht aan te doen is CAST in januari 2024 gestart met een event gericht op deze doelgroep. “Er is te zien dat er in deze niche-markt een groot gevoel voor saamhorigheid heerst tussen de merken en winkels”, aldus Marijn Verschure.

Het event werd wederom positief ontvangen door bezoekers en exposanten en onderscheid zich vanwege de unieke sfeer en opzet.

“Voor ons was het een goede dag om ons merk aan nieuwe prospects te laten zien”, aldus Stan van FLEX INC.

Voor Duncan van PDR2 (Jonson Island, Goorin Bros & Got Bag) was deze dag verrassend succesvol, hij heeft met een aantal nieuwe klanten afspraken kunnen maken voor in de showroom.

Brandpages

Ben je benieuwd naar meer informatie, contactgegevens en lookbooks van de deelnemende merken van STREETVIEW? Je leest nu meer informatie over de merken die deelnemen tijdens dit event op de speciale Brandpages: www.cast.nl/streetview/brandlist.