Tweede editie van mannenmode-event Shift vindt plaats in het MUZA

Na een succesvolle eerste editie keert het innovatieve mannenmode-event Shift terug op zondag 29 en maandag 30 juni. Dit jaar verruilt het evenement de YADA YADA hal voor een nog indrukwekkendere locatie: het MUZA. Deze voormalige kogelfabriek, gelegen op het terrein van Taets, biedt een rauwe en industriële uitstraling die perfect past bij de moderne en vooruitstrevende visie van Shift. Met meer dan 4500m² aan ruimte biedt deze nieuwe locatie de mogelijkheid om nog meer merken te verwelkomen en het event aanzienlijk uit te breiden. Bovendien zal alles onder één dak staan, wat zorgt voor een nog sterkere synergie en een optimale beleving voor bezoekers en deelnemers.

Het MUZA: een inspirerende en industriële locatie.

De keuze voor het MUZA als nieuwe locatie benadrukt de groei en ambitie van Shift. Deze voormalige kogelfabriek ademt geschiedenis en creativiteit en vormt een ideale achtergrond voor een mode-event van dit kaliber. De enorme industriële hallen met uitgestrekte perspectieven, de zuilengalerijen en de verschillende compartimenten geven een nadrukkelijk eigen karakter aan het gebouw. De combinatie van rauwe architectuur en ruime opzet maakt niet alleen een grotere beursvloer mogelijk, maar biedt ook plaats aan unieke en creatieve initiatieven om retailers te inspireren en enthousiasmeren.

Credits: SHIFT

Meer ruimte, meer merken, meer beleving

“Dankzij de uitbreiding van de ruimte kan Shift meer exposanten huisvesten en bezoekers een nog completer aanbod presenteren. Naast de aanwezigheid van toonaangevende merken zijn we in gesprek met verschillende partijen om ludieke en verrassende elementen aan het event toe te voegen, met als doel retailers te inspireren en enthousiast te maken”, aldus de organisatie.

“Ons plug&play concept maakt het voor merken gemakkelijk en betaalbaar om deel te nemen. Dankzij deze ePiciënte aanpak hoeven ze enkel hun collectie mee te nemen, wat de drempel verlaagt en internationale deelname vergemakkelijkt en stimuleert. Hierdoor krijgen bezoekers een breder en gevarieerder aanbod te zien krijgen.

Daarnaast biedt Shift merken en andere stakeholders de mogelijkheid om iets aparts of ludieks te organiseren. Het tonen van collecties of producten is niet de enige optie; vernieuwende en originele initiatieven zijn welkom. Geïnteresseerden kunnen contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken."

Credits: SHIFT

Een dynamisch platform voor de mannenmode-industrie.

Shift wil zich in korte tijd positioneren als een toonaangevend internationaal platform voor retailers, inkopers en modeprofessionals die de nieuwste trends in de mannenmode willen ontdekken. Bezoekers kunnen rekenen op een zorgvuldig samengestelde selectie van nationale en internationale merken, variërend van high-end fashion tot opkomende labels. Het event biedt een unieke kans om in contact te komen met ontwerpers, fabrikanten en andere spelers binnen de industrie. Naast de presentaties van nieuwe collecties is er volop ruimte voor netwerken en kennisuitwisseling, waardoor Shift niet alleen een beurs, maar ook een inspirerende ontmoetingsplek is.

Praktische informatie: