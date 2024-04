Tweede editie young fashion event STREETVIEW

Op maandag 17 juni vindt de tweede editie van STREETVIEW plaats bij CAST in Nieuwegein. Het event is gericht op young fashion merken (dames/heren) die collecties willen laten zien aan bestaande en nieuwe business. Met STREETVIEW wordt een vernieuwend en verbindend concept neergezet binnen het totale fashion aanbod dat CAST biedt.

Toename van streetwear

De afgelopen jaren is er een opvallende groei geweest in de populariteit van streetwear. Deze stijl, die oorspronkelijk geassocieerd werd met skateboarders, hip-hop en straatcultuur, heeft nu een bredere aantrekkingskracht gekregen. Kledingmerken die traditioneel bekend staan om hun streetwear-esthetiek hebben een cultstatus bereikt en zijn zeer gewild bij modebewuste consumenten over de hele wereld. Deze groei heeft geleid tot een toename van het aanbod van streetwear in kledingwinkels, zowel online als offline.

Impact op kledingwinkels

De opkomst van streetwear heeft ook een aanzienlijke impact gehad op kledingwinkels en hun bedrijfsmodellen. Veel traditionele retailers hebben hun assortiment uitgebreid met streetwear merken en stijlen om aan de vraag van klanten te voldoen en ook de jongere doelgroep aan te spreken. “Vorig jaar zomer zijn wij klein begonnen met het merk Black Bananas. Een merk wat in onze ogen vooral bekend stond om zijn bekende trainingspakken die in corona tijd veel gedragen werden. Inmiddels verkopen wij het merk heel goed én aan een brede doelgroep”, aldus Nick van Sans Online.

Eerste deelnemende merken en inschrijving

De bekende merken die de vorige editie aanwezig waren zijn er ook deze editie weer bij, zoals onder andere BALR., Baron Filou, Black Bananas, Carlo Colucci en Equalité. Daarnaast zijn er ook enkele nieuwkomers waaronder Australian & Magoa. Bekijk de first released brandlist online op de website.

De organisatie blijft op zoek naar nieuwe, jonge en inspirerende merken om het aanbod te blijven versterken.

De inschrijvingen zijn inmiddels open voor alle merken en als potentieel deelnemer kun je je aanmelden via de speciale website www.cast.nl/streetview