Vijfde Editie Diversity Fashion Week Amsterdam: Extravaganza

Donderdag 22 augustus t/m zondag 25 augustus

De stichting Diversity Fashion Week zet zich in voor (young) creatives, designers en modellen van diverse afkomsten, verschillende lichaamstypen en modellen met een handicap. Onbekend maakt onbemind en daarom is het zo belangrijk om zoveel mogelijk soorten mensen te laten zien in de mode en media en dan vooral eerlijk en gelijkwaardig. Zonder stempel die stigma’s hooghouden, maar als mens in hun eigen kracht. Zo kunnen we breken met stigmatisering en vooroordelen.

Op het terugkerende vierdaagse fashionfestijn staan diversiteit en inclusie centraal. Donderdag 22 augustus is er voor het eerst een modeshow alleen voor kinderen. Vrijdag 23 augustus is er een mix showdag en op Zaterdag 24 augustus een show met aandacht voor couture. Aan het einde van iedere showdag ontvangt één model een award plus een geldprijs. Deze prijzen zijn mogelijk gemaakt door sponsoren Nick Modest Beauty, en MB Cosmetics.

Alle shows vinden plaats in Loods 6 op KNSM eiland. Op Zondag 25 augustus sluiten we de week af in EFE VENUE met een expositie van Sara Li gepubliceerd fotografe van o.a. VOGUE en een gratis workshop ‘pimp your clothing’ van Steven Blanco. Vanaf 20.00 uur is er een afsluitend netwerkfeest met presentatie van o.a Giancarlo Pazzanese senior lecturer en Giovanna Thereza van “ fantastic3dfashion”.

De Diversity Fashion Week (DFW) is officieel opgericht in 2018 door Sensemielja Letitia Sumter & Daisy van der Veen. DFW is trots op het inbrengen van verschillende schoonheden en talenten in de mode-industrie. Hun missie is om de wereld te laten zien dat schoonheid niet in één standaard is vastgelegd, maar uitstraalt door verschillende eigenschappen te omarmen.

Credits: Diversity Fashion Week