Webinar e-SCM x Roima: SRM & WMS-interoperabiliteit – Versnel je supply chain in de mode- en luxesector

Context & uitdagingen

In een wereld waarin time-to-market een cruciale strategische factor is geworden, moeten merken niet alleen innoveren in hun collecties, maar ook hun toeleveringsstromen snel en efficiënt aansturen. De interoperabiliteit tussen SRM en WMS vormt een belangrijke hefboom voor:

Het versnellen van de goederenontvangst

Het stroomlijnen van logistieke processen in het magazijn

Het optimaliseren van productbeschikbaarheid via verschillende distributiekanalen

Technologische silo’s en een gebrek aan gegevensuitwisseling beperken nog vaak de slagkracht van merken. Dit webinar biedt concrete oplossingen om deze obstakels te overwinnen en de synchronisatie tussen inkoop, productie en distributie te verbeteren.

Programma van het webinar

e-SCM Solutions en ROIMA Intelligence delen hun expertise aan de hand van een praktijkvoorbeeld met Hummel, het Deense sportkledingmerk. Ze presenteren oplossingen voor:

Het versnellen van de goederenontvangst zonder handmatige inspectie

Het optimaliseren van orderverwerking en rotatie

Het verkorten van de doorlooptijd tot ‘Available to Promise’

Het waarborgen van volledige traceerbaarheid en naleving van normen

Het vereenvoudigen van het beheer van ESG-documentatie

Het nauwkeurig beheren van voorraden

Het stroomlijnen van omnichannelactiviteiten

Praktische informatie

Datum: Donderdag 13 november 2025

Tijd: 11:00 – 12:00 uur

Locatie: Online

Registratie: https://www.roimaint.com/en/product/insights-webinars-events-and-podcasts/event--e-scm%20x%20roima%20-%20webinar

Over de sprekers

e-SCM Solutions – Al bijna 20 jaar ondersteunt e-SCM mode- en luxemerken bij het beheersen van hun upstreamprocessen. De oplossing biedt realtime inzicht, beter kosten- en doorlooptijdbeheer en versterkte naleving van regelgeving dankzij volledige traceerbaarheid van alle operaties.

ROIMA / LOGIA – ROIMA is een toonaangevende Deense softwareleverancier en biedt met LOGIA een krachtig en schaalbaar WMS dat het magazijnbeheer optimaliseert, de vullingsgraad en opslagcapaciteit verbetert en de integratie van geautomatiseerde apparatuur ondersteunt.

Meld je nu aan en ontdek hoe de interoperabiliteit tussen SRM en WMS je supply chain kan transformeren en de beschikbaarheid van je producten kan versnellen.