Webinar e-SCM x Roima: SRM & WMS-interoperabiliteit – Versnel je supply chain in de mode- en luxesector
Context & uitdagingen
In een wereld waarin time-to-market een cruciale strategische factor is geworden, moeten merken niet alleen innoveren in hun collecties, maar ook hun toeleveringsstromen snel en efficiënt aansturen. De interoperabiliteit tussen SRM en WMS vormt een belangrijke hefboom voor:
- Het versnellen van de goederenontvangst
- Het stroomlijnen van logistieke processen in het magazijn
- Het optimaliseren van productbeschikbaarheid via verschillende distributiekanalen
Technologische silo’s en een gebrek aan gegevensuitwisseling beperken nog vaak de slagkracht van merken. Dit webinar biedt concrete oplossingen om deze obstakels te overwinnen en de synchronisatie tussen inkoop, productie en distributie te verbeteren.
Programma van het webinar
e-SCM Solutions en ROIMA Intelligence delen hun expertise aan de hand van een praktijkvoorbeeld met Hummel, het Deense sportkledingmerk. Ze presenteren oplossingen voor:
- Het versnellen van de goederenontvangst zonder handmatige inspectie
- Het optimaliseren van orderverwerking en rotatie
- Het verkorten van de doorlooptijd tot ‘Available to Promise’
- Het waarborgen van volledige traceerbaarheid en naleving van normen
- Het vereenvoudigen van het beheer van ESG-documentatie
- Het nauwkeurig beheren van voorraden
- Het stroomlijnen van omnichannelactiviteiten
Praktische informatie
- Datum: Donderdag 13 november 2025
- Tijd: 11:00 – 12:00 uur
- Locatie: Online
Registratie: https://www.roimaint.com/en/product/insights-webinars-events-and-podcasts/event--e-scm%20x%20roima%20-%20webinar
Over de sprekers
e-SCM Solutions – Al bijna 20 jaar ondersteunt e-SCM mode- en luxemerken bij het beheersen van hun upstreamprocessen. De oplossing biedt realtime inzicht, beter kosten- en doorlooptijdbeheer en versterkte naleving van regelgeving dankzij volledige traceerbaarheid van alle operaties.
ROIMA / LOGIA – ROIMA is een toonaangevende Deense softwareleverancier en biedt met LOGIA een krachtig en schaalbaar WMS dat het magazijnbeheer optimaliseert, de vullingsgraad en opslagcapaciteit verbetert en de integratie van geautomatiseerde apparatuur ondersteunt.
Meld je nu aan en ontdek hoe de interoperabiliteit tussen SRM en WMS je supply chain kan transformeren en de beschikbaarheid van je producten kan versnellen.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.