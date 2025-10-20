 
  • Home
  • Press
  • Events
  • Webinar e-SCM x Roima: SRM & WMS-interoperabiliteit – Versnel je supply chain in de mode- en luxesector

Webinar e-SCM x Roima: SRM & WMS-interoperabiliteit – Versnel je supply chain in de mode- en luxesector

e-SCM Solutions en ROIMA Intelligence kondigen een webinar aan dat volledig gewijd is aan de optimalisatie van toeleveringsketens in de mode- en luxesector. De sessie richt zich op de interoperabiliteit tussen SRM- (Supplier Relationship Management) en WMS-systemen (Warehouse Management System) en vindt plaats op donderdag 13 november 2025.
Events
Credits: e-SCM
PRESS RELEASE
Door Press Club

bezig met laden...

Scroll down to read more

Context & uitdagingen

In een wereld waarin time-to-market een cruciale strategische factor is geworden, moeten merken niet alleen innoveren in hun collecties, maar ook hun toeleveringsstromen snel en efficiënt aansturen. De interoperabiliteit tussen SRM en WMS vormt een belangrijke hefboom voor:

  • Het versnellen van de goederenontvangst
  • Het stroomlijnen van logistieke processen in het magazijn
  • Het optimaliseren van productbeschikbaarheid via verschillende distributiekanalen

Technologische silo’s en een gebrek aan gegevensuitwisseling beperken nog vaak de slagkracht van merken. Dit webinar biedt concrete oplossingen om deze obstakels te overwinnen en de synchronisatie tussen inkoop, productie en distributie te verbeteren.

Programma van het webinar

e-SCM Solutions en ROIMA Intelligence delen hun expertise aan de hand van een praktijkvoorbeeld met Hummel, het Deense sportkledingmerk. Ze presenteren oplossingen voor:

  • Het versnellen van de goederenontvangst zonder handmatige inspectie
  • Het optimaliseren van orderverwerking en rotatie
  • Het verkorten van de doorlooptijd tot ‘Available to Promise’
  • Het waarborgen van volledige traceerbaarheid en naleving van normen
  • Het vereenvoudigen van het beheer van ESG-documentatie
  • Het nauwkeurig beheren van voorraden
  • Het stroomlijnen van omnichannelactiviteiten

Praktische informatie

  • Datum: Donderdag 13 november 2025
  • Tijd: 11:00 – 12:00 uur
  • Locatie: Online

Registratie: https://www.roimaint.com/en/product/insights-webinars-events-and-podcasts/event--e-scm%20x%20roima%20-%20webinar

Over de sprekers

e-SCM Solutions – Al bijna 20 jaar ondersteunt e-SCM mode- en luxemerken bij het beheersen van hun upstreamprocessen. De oplossing biedt realtime inzicht, beter kosten- en doorlooptijdbeheer en versterkte naleving van regelgeving dankzij volledige traceerbaarheid van alle operaties.

ROIMA / LOGIA – ROIMA is een toonaangevende Deense softwareleverancier en biedt met LOGIA een krachtig en schaalbaar WMS dat het magazijnbeheer optimaliseert, de vullingsgraad en opslagcapaciteit verbetert en de integratie van geautomatiseerde apparatuur ondersteunt.

Meld je nu aan en ontdek hoe de interoperabiliteit tussen SRM en WMS je supply chain kan transformeren en de beschikbaarheid van je producten kan versnellen.

Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.

FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.

e-SCM
Logistics
roima