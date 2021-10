Webinar GENDERING Spring / Summer 2023 & beyond by Li Edelkoort I 2 dec 2021

"Fluidity and harmony seem to go hand in hand, searching for a beautiful balance in our clothes and culture."

Marketing, jij bent uitgenodigd! Kan jij ook niet wachten op wat Lidewij jou te vertellen heeft? Op 2 december 2021 organiseren Appletizer & Lidewij Edelkoort een ochtend vol inspiratie, nieuwe inzichten en invloeden op trends, fashion, kleuren en materialen.

Deze dag zal in het teken staan van gendering. Lidewij neemt jou mee in de thema's die fashion en lifestyle de komende decennia zullen domineren in een presentatie gericht op de lange termijn en de continue zoektocht naar balans.

Photo credit: vlnr: Trend Union/Karmen Ayvazyan, Jordi Terry, Ulla Nyeman

Wat kost deelname aan het webinar?

€ 295,- voor een regulier ticket incl. booklet van Trend Union Na de eerste inschrijving kunnen jouw collega's deelnemen voor € 150,- p.p. excl. booklet

€ 250,- voor een docenten ticket incl. booklet van Trend Union

€ 75,- voor een studenten ticket excl. booklet

€ 75,- voor een los/extra Trend Union booklet

Wat moet je nog meer weten?

Het webinar vindt plaats op donderdag 2 december 2021 en start om 09:30 uur

Lidewij presenteert in het Nederlands

Het event is live te volgen via Zoom; jij kunt dus deelnemen aan het webinar op een plek die voor jou fijn is

Lidewij geeft twee presentaties met daartussen een korte pauze

Na afloop van de presentatie(s) is er ruimte voor een live Q&A met Lidewij

