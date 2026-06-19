Zomereditie INNATEX pakt uit met bekende namen en essentiële thema's

Sterke headliners, een programma dat de vakhandel echt vooruithelpt en actuele debatten – dat is INNATEX van 18 tot 20 juli 2026. Ongeveer 200 groene modemerken ontmoeten branchegenoten en nieuwe formats in het Messecenter Hofheim Rhein-Main in Wallau, nabij Frankfurt am Main.

Voor het eerst op INNATEX: Ecoalf. Het Spaanse merk is internationaal een van de bekendste namen in het duurzame modesegment. Het vult een exposantenveld aan dat al bekend staat om zijn kwaliteit: Vaude (Active & Outdoor), Mazine (Streetwear), Jan'n June (moderne damesmode), Knowledge Cotton Apparel (casual dames- en herenmode), Thinking Mu (urban dames- en herenmode), Kuyichi (Denim), Bask in the Sun (mediterrane herenmode), Inaska (Swimwear) en Espadrij l’originale (sandalen voor dames en heren).

Masterclasses met coaching-insteek ondersteunen de vakhandel

De kinderafdeling bestaat onder andere uit Sense Organics, Toby Tiger, Enfant Terrible en Pickapooh. Nieuwkomers zijn onder meer Saola, met sneakers van superlichte materialen, en 360° Segeltuchtaschen met weekendtassen, heuptassen, laptophoezen en meer.

Ook het Retail Summer Camp beleeft zijn première. Dit vindt plaats op zaterdag 18 juli op INNATEX, in samenwerking met CDH Mitte (Wirtschaftsverband für Handelsvermittlung und Vertrieb e.V.) en de Handelsverband Hessen e.V. Het nieuwe format richt zich branchebreed op de vakhandel. In gratis masterclasses met een coaching-insteek werken de deelnemers aan concrete casussen. Ze krijgen impulsen die inspelen op hun individuele behoeften.

Marketingtermen als “duurzaam” en “klimaatneutraal” onder de loep

Het randprogramma brengt opnieuw brancherelevante thema's voor het voetlicht. Een onderdeel hiervan is de Expert-Talk in samenwerking met TextilWirtschaft. Strategie- en communicatieconsultant Ronja Hüttinger (BAM! Bock auf Morgen) belicht de gevolgen van de nieuwe EU-richtlijn, de Empowering Consumers Directive, voor de communicatie. Samen met moderator Kirsten Reinhold (TextilWirtschaft) bespreekt ze hoe merken en retailers veilig kunnen blijven communiceren en waarom de EmpCo een kans kan zijn.

Na een succesvolle start in januari is de Evolution Stage opnieuw een visueel ontworpen presentatieruimte voor geselecteerde merken. De ruimte is opgezet als een conceptstore en slaat een brug tussen sales en storytelling. Het format is bedacht en samengesteld door ontwerper en oprichter van halt.clothing, Jonathan Radetz.

Tickets voor vakpubliek op: innatex.de/visit-us

INNATEX | Internationale vakbeurs voor duurzaam textiel:

INNATEX is 's werelds enige internationale vakbeurs voor duurzaam textiel. Naast de klassieke kledingsector biedt de beurs ook een verkoop- en communicatieplatform voor tal van andere textiele productgroepen, zoals accessoires, schoenen, huishoudtextiel, stoffen en speelgoed. De vakbeurs vindt sinds 1997 twee keer per jaar plaats, in de winter en in de zomer, in Hofheim-Wallau nabij Frankfurt am Main. Sinds 2014 vult de showroom in Bern (Zwitserland) het portfolio van beursorganisator MUVEO GmbH aan. De INNATEX Podcast bestaat uit de opname van het talkprogramma en biedt inzichten uit de modebranche.

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Credits: INNATEX