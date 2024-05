10DAYS X Vera van Erp capsule collection: 10 Summer Essentials

Het Amsterdamse lifestyle merk 10DAYS, en model & stylist Vera van Erp, bundelen voor een derde keer hun krachten en lanceren op donderdag 23 mei 2024 de limited edition capsule collection ‘10 SUMMER ESSENTIALS’.

De collectie bestaat uit een oversized denim jacket met onafgewerkte boord, 2 crew neck tee’s van organic cotton in de kleuren warm white en heather mauve, een rib tanktop, een brushed fleece sweater met rits, gestreepte twill straight pants in de kleur orchid pink en, na het succes van de tweede samenwerking tussen 10DAYS en Vera van Erp, een nieuwe versie van de gestreepte oversized blouse en shorts. De collectie wordt afgemaakt met een gestreepte canvas bag en sokken in de kleuren van de collectie.

De 10 Summer Essentials hebben een speciaal artwork waarin de logo’s van zowel 10DAYS als van het sieradenlabel van Vera van Erp, A Modern Object, verwerkt zijn. De limited edition capsule collection ‘10 Summer Essentials’ is verkrijgbaar via de 10DAYS website, 10DAYS concept stores in Amsterdam en Westfield Mall of the Netherlands en bij de Bijenkorf online, Orange Bag, Van Dort (Utrecht) , Vallen Mode (Harmelen) en Biggles (Amsterdam).

Credits: 10DAYS X Vera van Erp