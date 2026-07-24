140 jaar Hunkemöller: Tess van Zalinge vertaalt archief naar couturestuk

Het Nederlandse lingeriemerk Hunkemöller presenteert ter ere van zijn 140-jarig jubileum een exclusief couturestuk in samenwerking met de Nederlandse ontwerpster Tess van Zalinge. Dit blijkt uit een persbericht. Het is de meest recente samenwerking van het merk met een nieuwe generatie ontwerpers, na de co-creatie met Lou de Bètoly eerder dit jaar.

Volgens Hunkemöller combineert het ontwerp het erfgoed van het merk met een eigentijdse benadering. Van Zalinge, die dit jaar haar eigen tienjarig jubileum viert, werkte hiervoor met het archief van Hunkemöller. Ze combineerde stoffen uit de Heritage-collectie met materialen uit haar eigen collectie. De inspiratiebron was de constructietechniek van een van de vroegste korsetten van het merk.

Beeld: Hunkemöller

Beeld: Hunkemöller

Samen met Patricia Beurskens, Creative Brand Director bij Hunkemöller, vertaalde ze deze historische technieken naar een sculpturaal ontwerp. De creatie was voor het eerst te zien op 23 juli tijdens Van Zalinges eigen show ‘Keurslijf’ in het Munthuys in Utrecht.