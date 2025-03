19% meer omzet voor Amsterdam The Style Outlets

Amsterdam The Style Outlets, het eerste en enige outletcentrum in de Randstad heeft 2024 afgesloten met maar liefst 19% meer omzet ten opzichte van het jaar ervoor. Hiermee was het outletcentrum bij Amsterdam verantwoordelijk voor de hoogste omzetstijging ten opzichte van 2023 van alle 20 door het Spaanse NEINVER beheerde activa.

NEINVER sloot 2024 af met een nieuw verkooprecord voor haar 20 Europese beheerde activa (16 outletcentra en 4 retail- en vrijetijdsparken); een omzet van €1,627 miljard, een stijging van 8% ten opzichte van 2023. De outletcentra en retailparken zagen in 2024 gezamenlijk meer dan 69 miljoen bezoekers en bereikten een recordbezettingsgraad van 98%.

Groeiend winkelaanbod

Het succes van Amsterdam The Style Outlets is in grote mate toe te schrijven aan een groeiend winkelaanbod. Maar liefst 19 merken lanceerden in 2024 nieuwe winkels waaronder publiekstrekkers Calvin Klein, Tommy Hilfiger en ASICS. Skechers, Only, Desigual en Jack & Jones besloten hun al bestaande winkels verder uit te breiden. Ook in 2025 groeit het winkelaanbod verder door. Zo staan in maart openingen van Columbia en Il Lanificio gepland. NEINVER zag over de hele portefeuille een sterk groeiende vraag naar winkelruimtes. In totaal werden 412 huurovereenkomsten getekend.

Ook op het vlak van horeca steeg de omzet tussen 2023 en 2024. Over alle 20 outletcentra en retail- en vrijetijdsparken genomen steeg die omzet met 10% en omvat het 10% van de totale merkomzet van het bedrijf.

Pascal Brouwer, centermanager van Amsterdam The Style Outlets: “Onze portefeuille heeft een uitstekende prestatie geleverd, met toegenomen bezoekersaantallen en een sterke vraag naar winkelruimte. Ondanks uitdagende marktomstandigheden blijven we groeien. Dit succes is te danken aan de inzet en het werk van ons team en het bedrijfsmodel dat is gericht op het samenwerken met topmerken, het bieden van concurrerende prijzen en het creëren van een unieke winkelervaring die klanten blijft aantrekken.”

Daniel Losantos, CEO van NEINVER wijst op de ongeëvenaard hoge bezettingsgraad van de centra: “Onze huidige bezettingsgraad van 98% is een historisch hoogterecord voor de portefeuille. Het vertrouwen dat merken in ons management stellen, geeft ons een nog grotere drive om te blijven investeren in ons groei- en uitbreidingsplan.”

Toewijding aan duurzaamheid

NEINVER behaalde in 2024 voor het vijfde achtereenvolgende jaar een 5-sterren rating in GRESB. Deze erkenning weerspiegelt de sterke inzet van het bedrijf voor duurzaamheid door middel van initiatieven zoals de nieuwe Net Zero Buildings roadmap, hoog scorende BREEAM-certificeringen, Zero Waste-certificering voor 100% van de bedrijfsmiddelen en klimaatrisicobeoordelingen met aanpassingsplannen. Amsterdam The Style Outlets behaalde eveneens het BREEAM In-Use duurzaamheidscertificaat met een “Zeer Goed” beoordeling in zowel de Asset Performance als de Building Management categorieën.