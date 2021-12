2021: Het jaar waarin kleding weer persoonlijk werd

Een uitgesproken herdefiniëring van de traditionele made-to-measure ervaring, dat was waar het Atelier Munro het afgelopen jaar om ging. Het Amsterdamse made-to-measure merk heeft in 2021 grote stappen gemaakt om zich krachtig te profileren met een moderne visie in de wereld van de mannenmode. Dit resulteerde in de opening van een eerste flagship store aan de Beethovenstraat in Amsterdam, House of Atelier Munro, en de lancering van een bijbehorende nieuwe website om de online-ervaring hierbij aan te laten sluiten. Twee belangrijke ontwikkelingen waarmee iedereen de eindeloze mogelijkheden die het merk biedt in alle rijkdom zowel op een fysieke locatie als online kan ervaren. Bovendien een belangrijke nieuwe stap naar het doel van het merk, om de kledingkast van de moderne man weer daadwerkelijk persoonlijk te maken.

Beeld: Atelier Munro

Mede door alle uitzonderlijke omstandigheden van het afgelopen jaar, is Atelier Munro er nog meer van overtuigd dat we als mensen meer en meer op zoek zijn naar manieren om onze eigen identiteit vorm te geven en te uiten. Authenticiteit en persoonlijkheid wordt steeds belangrijker en de mogelijkheden om een persoonlijke stijl te ontwikkelen vraagt het om verder te kijken dan de in massa geproduceerde kleding van een willekeurig rek in de winkel. Atelier Munro gelooft erin dat wanneer kleding persoonlijk is – passend bij iemands smaak, pasvorm en met zorg gemaakt – je kledingkast een stukje duurzamer wordt. Met de benadering van ‘buy lasting and buy less’ probeert het merk een noodzakelijke positieve bijdrage te leveren binnen de mode-industrie. Deze ontwikkeling naar persoonlijke kleding wordt bovendien belichaamd in het ethos van het merk: ‘manifesting character’, de kerngedachte van Atelier Munro gestoeld op de waardes cultuur, kwaliteit en authenticiteit.

Beeld: Atelier Munro

Dit resulteert altijd in de werkwijze dat cliënten van het merk hun kleding samen met een Style Advisor co-creëren, waarmee tot in het kleinste detail kleding op maat ontworpen kan worden. In het proces waarin gezocht wordt wat iemand wil, maar ook wat daadwerkelijk bij iemand past, baseert het merk zich op het beste van de maatkleding traditie; een veelvoud aan keuzes, een persoonlijke pasvorm, een uitzonderlijke dienstbaarheid naar de klant en uiteindelijk on-demand productie van de unieke kledingstukken.

Beeld: Atelier Munro

De beweging naar kleding die weer persoonlijk is, valt ook terug te zien in de personen waar Atelier Munro in het afgelopen jaar mee heeft gewerkt en in de toekomst mee zal werken op het gebied van communicatie. In plaats van grote seizoensgebonden lookbooks werkt het merk sinds het afgelopen jaar met Brand Ambassadors wiens verhalen worden verteld in betekenisvolle en persoonlijke campagnes die om de paar maanden uitgebracht worden. Centraal staat altijd de eigenheid en het persoonlijke perspectief en stijl van de persoon in kwestie. Deze diverse groep toonaangevende mannen beslaat het hele culturele spectrum, van acteurs, sommeliers, architecten en muzikanten – met nog veel meer op stapel in 2022.

Beeld: Atelier Munro

Atelier Munro is er namelijk van overtuigd dat het komende jaar de beschreven ontwikkeling alleen maar aan relevantie zal winnen. De beweging dat mensen geheel vrij hun eigen identiteit willen vormgeven zal alleen maar belangrijker worden, waardoor ook de vraag (al dan niet met professionele hulp) naar steeds meer mogelijkheden om kleding persoonlijk te maken zal blijven toenemen. Met de huidige en nieuwe samenwerkingen met Brand Ambassadors verwacht Atelier Munro een alsmaar breder scala aan persoonlijke smaak en stijl te laten zien. Samenwerkingen waar steeds meer mannen, in een grotere verscheidenheid, zich door kunnen laten inspireren en de weg naar de mogelijkheden van made-to-measure zullen vinden.

Beeld: Atelier Munro

Als dat moment arriveert staan de deuren aan de Beethovenstraat, in onze shop-in-shops wereldwijd, en online altijd open om hierin een unieke ervaring te kunnen bieden. Hoe persoonlijker, hoe beter.

Campagnefotografie door Mounir Raji

Interieurfotografie door Keng Pereira