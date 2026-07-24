25 jaar ‘Receptor’: Ecco brengt voor het jubileum nieuwe outdoormodellen uit

Het Deense schoenenmerk Ecco viert het vijfentwintigjarig bestaan van de ‘Receptor’-technologie met de lancering van nieuwe modellen. Dit blijkt uit een persbericht. De collectie omvat modellen voor dames en heren in diverse materiaalvarianten: een mix van textiel en mesh, premium leer of een combinatie van textiel en leer met een ‘Gore-Tex’-membraan.

Volgens het merk ondersteunt de ‘Receptor’-technologie de natuurlijke beweging van de voet en zorgt voor meer comfort, stabiliteit en efficiëntie tijdens het lopen. De technologie is aangevuld met Ecco's ‘Fluidform Direct Comfort’-dempingstechnologie, een snelsluiting, robuuste rubberen zolen en lichte inlegzolen met geïntegreerde stabilisatoren.

Credits: ECCO

Het assortiment omvat het ‘Receptor XP’-model voor dames en heren, met een prijs van 140, 160 of 180 euro, afhankelijk van de materiaalvariant. Alle modellen zijn per direct verkrijgbaar in de webshop.