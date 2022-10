360 graden aanpak Australian Footwear

Een consument heeft meerdere touchpoints nodig, voordat een aankoop plaatsvindt. Dit noemen we 360 graden communicatie. Deze aanpak bestaat uit de volgende communicatie uitingen: in-store, social media, webshop en mailing.

Australian Footwear, eigendom van het merk.

Ieder seizoen breiden wij deze communicatie uiting uit. Voor het fall/winter seizoen hebben wij nieuwe logoblokken en shoe risers ontworpen. Daarnaast werken wij met custom made wanden. Ieder verkooppunt is natuurlijk anders ingericht en daar passen wij onze wanden op aan. Dit jaar hebben we maar liefst 55 verkooppunten met een custom made wand voorzien. Dit breiden wij ieder jaar weer uit. Daarbij ontvangen onze relaties ook showcards die ze kunnen plaatsen bij de collectie. Naast offline zichtbaarheid zorgen wij ook voor online zichtbaarheid. Dit middels een online campagne wedstrijd met onze relaties. Zij delen aangeleverde of eigen gecreëerde content op social media, hun website en via mailings. Zo maken wij samen de cirkel rond.

