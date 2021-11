40 jaar Dekkers Ledermode, waar kwaliteit en klasse samenkomen

Begonnen in het schuurtje aan huis in Drunen en via Waalwijk uiteindelijk in Nieuwkuijk uitgegroeid tot betrouwbare groothandel in alles wat met lederen kleding te maken heeft. Met, tegenwoordig, de tweede generatie stevig aan het roer. Vader Emiel Dekkers, inmiddels al eventjes de gepensioneerde leeftijd bereikt, komt nog altijd iedere dag naar ‘de zaak’ van zoon Steffan, om administratie en boekhouding uit handen te nemen. Zodat Steffan met zijn team alles kan doen om zijn afnemers te bedienen. Leer stond én staat centraal bij Dekkers Ledermode, al veertig jaar.

Gevoel voor leer

Emiel Dekkers is van oorsprong een echte Waalwijker. En dan kom je er niet onderuit: dan heb je een schoenenverleden. Hij volgde een ambachtelijke schoenmakersopleiding, zoals zovelen uit de streek, en deed ervaring op in een Waalwijks atelier. Wat later werkte hij in de lederindustrie als vertegenwoordiger, wat Emiel de nodige contacten opleverde. “Steeds maar weer was en is er die fascinatie voor leer. Geblinddoekt weet ik te vertellen over welk soort leder het gaat, als ik het in mijn handen heb. Een mooi product waar we geen genoeg van krijgen. In 1981 ben ik voor mezelf begonnen, toen het vertegenwoordigers-vak ietwat op de tocht stond. De techniek had ik nog om zelf jassen te maken van leer, of andere kledingstukken. En ook mijn vrouw, José, die ik in het atelier heb leren kennen, wist goed om te gaan met stikmachines, etc.. Zo begon ik met het vervaardigen van één suède broek. Niet veel later moest ik er voor iemand honderd maken. Het begin van een goed lopend bedrijf,” aldus eerste generatie Emiel zelf aan het woord.

Die passie voor leder bleek al snel overdrachtelijk, want zoon Steffan hielp vanaf zijn zestiende mee in de zaak, die inmiddels aan de Zeine in Waalwijk zat en sinds 2006 op het industrieterrein van Nieuwkuijk. Het is diezelfde Steffan die al even aan het roer staat van Dekkers Ledermode. “En de derde generatie klopt aan de deur,” aldus Steffan.

Sterk en betrouwbaar

De kracht van Dekkers Ledermode is dat de onderneming al jaren een betrouwbare partner is van lederkledingfabrikanten uit onder meer India, Pakistan en China. “Want zelf produceren doen we al lang niet meer. We gaan mee met de tijd én de techniek, bewaken onze goede verstandhouding met leveranciers en zijn een van de laatste, van oorsprong, Waalwijkse ondernemers op het gebied van lederen kleding, voor dames, heren én kinderen.” In het pand op ’t Hoog in Nieuwkuijk spreekt de collectie boekdelen: rekken vol met zo’n tienduizend lederen jassen of andere kledingstukken.