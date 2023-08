5 Banen als je wilt doorbreken in de mode-industrie

Werken in de mode is de droom van miljoenen mensen. Maar je voet tussen de deur krijgen kan vaak de grootste hindernis zijn. Onder de overgrote meerderheid van vacatures bevinden zich echter een aantal die zeer geschikt zijn voor jonge professionals die willen doorbreken in de mode-industrie. FashionUnited presenteert je vijf banen die bij deze ambitie passen.

Product Development

Je hebt modeontwerp of textiel gestudeerd en je houdt ervan om dingen tot stand te brengen, van eenvoudige ideeën tot volledig ontwikkelde producten? Als pro-actieve en creatieve probleemoplosser is deze baan misschien wel iets voor jou. Bij Asics bijvoorbeeld onderzoekt de Product Developer nieuwe technologieën en materialen en werkt hij samen met fabrieken om ervoor te zorgen dat de producten worden gemaakt volgens de visie van de ontwerper.

Account Manager

Voor mensen die een slimme keuze willen maken en iets veiligs willen studeren, maar toch hun droom om in de mode te werken niet willen opgeven, is werken als accountmanager misschien wel de kans voor jou. Als accountmanager kun je netwerken en relaties opbouwen met andere modeprofessionals. Calzedonia's Account Managers, bijvoorbeeld, analyseren en monitoren de markten van het klantenportfolio en koppelen op basis daarvan de juiste producten aan de juiste klanten.

Store Manager

Als je dichter bij de actie en de mode wilt staan en al enige ervaring hebt in de detailhandel, kun je misschien kijken naar functies als Store Manager. In de meeste gevallen, leid je je eigen winkel naar groei en naast het bewaken van budgetten en het behalen van KPI's werk je ook nauw samen met klanten en je team. Veel modebedrijven zijn op zoek naar mensen die hun retail team willen versterken, zoals Shoeby.

Store Supervisor

Als je nog niet helemaal zelf een winkel kunt leiden, kun je eens kijken naar een functie als Store Supervisor. En hoe ziet die eruit? Bij Levi's bijvoorbeeld vervang je het managementteam bij het monitoren, behalen van KPI's en implementeren van winstkansen. Je assisteert ook bij voorraadbeheer, salarisadministratie en administratie om er maar een paar te noemen.

Verkoopassistent

Op de eerste plaats staat een klassieker om ervaring op te doen of als bijverdienste tijdens je studie: de functie van verkoopassistent. Bij H&M kun je bijvoorbeeld nauw samenwerken met klanten om ervoor te zorgen dat ze altijd de beste service krijgen. Als je het leuk vindt om met mensen in een team te werken en klanten te helpen, dan is dit misschien een goede keuze voor jou.