7 For All Mankind grijpt terug naar het midden van de jaren 2000 voor FW26-collectie

Amerikaans denimmerk 7 For All Mankind presenteert zijn herfst/winter 2026-collectie onder leiding van creative director Nicola Brognano. Voor zijn debuutcollectie, die in februari 2026 tijdens de allereerste catwalkshow van het merk werd getoond, liet Brognano zich inspireren door stijliconen uit 2005-2006, zoals Mary-Kate Olsen, Kate Moss en Sienna Miller.

Credits: 7 For All Mankind

Die vrouwen stonden bekend om een moeiteloze, chique uitstraling zonder overdreven gepolijst te ogen. Die ontspannen elegantie vormt de rode draad door de volledige FW26-collectie.

De collectie is beïnvloed door Brognano's jaren in Parijs, de relaxte sfeer van Los Angeles en Italiaans vakmanschap. Denim speelt de hoofdrol in een moderne garderobe: de skinny jeans, kenmerkend voor het begin van de jaren 2000, maakt een comeback, gecombineerd met uitgesproken silhouetten en gelaagde looks. De collectie omvat verder knitwear, outerwear, jurken en accessoires, met contrast en karakter als uitgangspunt.

Credits: 7 For All Mankind

De FW26-collectie komt binnenkort beschikbaar via de webshop en de flagshipstores van 7 For All Mankind. Op 12 september 2026 keert het merk terug op de catwalk tijdens de New York Fashion Week, waar Brognano zijn tweede runwaycollectie voor 7 For All Mankind presenteert.