7 For All Mankind introduceert Airweft voor dames

7 For All Mankind breidt zijn Airweft denim uit naar de damescollectie. De stof, geïnspireerd door Japans weefvakmanschap, bewees zich eerder al binnen de herenlijn en maakt nu voor het eerst haar intrede in womenswear. Met Airweft combineert het merk zijn iconische denim DNA met verfijnde Japanse weeftechnieken en zet het een nieuwe standaard op het gebied van lichtheid, comfort en stijl.

Airweft is geïnspireerd door de rijke Japanse textieltraditie en gebaseerd op het vakmanschap waarmee 7 For All Mankind groot werd. De stof voelt uitzonderlijk licht en soepel aan, en behoudt tegelijkertijd de authentieke uitstraling van premium denim. Die combinatie van gewicht en karakter is precies waar de ontwikkeling van Airweft om draaide: een denim die zich anders draagt dan klassiek denim, zonder de herkenbare look van het materiaal te verliezen. De kenmerkende textuur van de stof geeft elk silhouet bovendien een eigentijdse en verfijnde uitstraling, wat de damescollectie een eigen identiteit geeft binnen het bredere Airweft aanbod.

Credits: 7 For All Mankind

Wide leg, bootcut, straight fit en een Color Pop editie

Voor de damescollectie koos 7 For All Mankind voor een veelzijdig aanbod aan pasvormen. De lijn omvat wide leg-, bootcut- en straight-fit jeans, drie silhouetten die inspelen op uiteenlopende voorkeuren binnen het denimsegment. Daarmee positioneert het merk Airweft niet als een eenmalige capsule, maar als een volwaardige uitbreiding van de collectie.

Naast de klassieke wassingen introduceert 7 For All Mankind ook een Color Pop uitvoering. Deze variant is bedoeld voor klanten die een gedurfder statement willen maken en voegt een uitgesproken kleuraccent toe aan het verder ingetogen Airweft palet.

Credits: 7 For All Mankind

Met de lancering van Airweft voor dames bouwt 7 For All Mankind verder aan zijn positionering als denimspecialist die innovatie en vakmanschap combineert. Het resultaat is een collectie die niet alleen visueel overtuigt, maar volgens het merk ook uitzonderlijk aangenaam draagt, wat aansluit bij de groeiende vraag naar comfortabel denim zonder concessies aan uitstraling.

Dat de stof eerst binnen menswear werd gelanceerd en nu wordt doorgetrokken naar womenswear, past bij een bredere beweging in het denimsegment, waarin technische stofinnovaties steeds vaker over de volledige collectie worden uitgerold in plaats van beperkt te blijven tot een enkele lijn. Voor 7 For All Mankind betekent de uitbreiding naar dames dat Airweft voortaan een kernonderdeel van het aanbod vormt, in plaats van een aparte capsule.

Over 7 For All Mankind

7 For All Mankind werd in 2000 opgericht in Los Angeles en was een van de pioniers van het premium denimsegment. Vandaag behoort het merk nog steeds tot de meest iconische namen binnen de luxe denimwereld. Met een sterke basis in Californisch vakmanschap en een internationale aanwezigheid blijft het merk zijn creatieve visie verder uitbouwen. Recente hoogtepunten zijn de lancering van de ready-to-wear collectie en de eerste runwayshow tijdens New York Fashion Week, in februari 2025.