7 For All Mankind lanceert nieuwe SS25 campagne

Topmodel Mariacarla Boscono ​ toont haar rebels karakter in de nieuwe campagne van 7 for all mankind.

7 For All Mankind presenteert de campagne voor ​ spring/summer 2025: een krachtig eerbetoon aan zelfexpressie en culturele verbondenheid. In deze nieuwe campagne schitteren topmodel Mariacarla Boscono en rijzende ster Mohamed Hassan, vastgelegd door de lens van Theo Liu en gestyled door Elodie David.

Met gedurfde beelden en een sterk narratief tilt het volgende hoofdstuk van ‘Provocatively You’ de merkidentiteit naar een hoger niveau. De campagne bevestigt 7 For All Mankind als een pionier binnen de mode-industrie, met een frisse en vernieuwende visie voor een nieuwe generatie. Mariacarla straalt speelsheid, authenticiteit en een tikkeltje rebelsheid uit in haar eigen ruimte – de ultieme luxe in een wereld die steeds sneller draait. De campagne brengt mode, cultuur en identiteit samen in een betekenisvolle dialoog en versterkt de connectie met een nieuw publiek.

Credits: 7 For All Mankind

“Dit seizoen vieren we opnieuw de gedurfde spirit die 7 For All Mankind definieert,” zegt Sacha Gomez de Zamora Ford, Global President van 7 For All Mankind.

​“Deze campagne is meer dan alleen mode – het is een uitnodiging om jezelf te zijn, zonder compromissen, en om opnieuw te definiëren wat mode vandaag de dag betekent.”

Deze mix van innovatie en zelfexpressie komt terug in de silhouetten van het seizoen. Strakke lijnen en uitgebalanceerde proporties zorgen voor een moeiteloze stijl binnen zowel denim als ready-to-wear. Gelaagde looks en oversized volumes creëren maximale impact. Double denim en gebleekte wassingen ademen de relaxte West Coast-vibe, terwijl ruige destroyed details, gedurfde cut-outs en mixed metals een rebelse twist toevoegen. De balans tussen minimalisme en onverwachte accenten zorgt voor een unieke, eigentijdse esthetiek.

Credits: 7 For All Mankind

Credits: 7 For All Mankind

7 For All Mankind wordt in de Benelux vertegenwoordigd door toonaangevend agentschap Fashion Club 70.