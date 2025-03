A breath of fresh air: een lente vol verbeelding bij YAS

Het nieuwe seizoen van YAS staat in het teken van contrasten: luchtige stoffen ontmoeten sculpturale vormen en zachte pasteltinten worden doorbroken door krachtige statements in rood en denim. De collectie speelt met textuur en gelaagdheid, waardoor een moeiteloze overgang tussen seizoenen ontstaat.

Luchtige elegantie en speelse details

Pastelroze en hemelsblauwe jurken, verrijkt met 3D-bloemen en subtiele glinsteringen, stralen een delicate elegantie uit. Jacquard blazers en elegante tailoring krijgen een nieuwe speelsheid door strikdetails en asymmetrische snits terwijl gelaagde looks met oversized silhouetten een dynamisch spel creëren tussen structuur en beweging.

Credits: YAS

Verfijnde contrasten en krachtige statement pieces

Zachtheid en kracht gaan hand in hand met looks die zowel sierlijk als zelfverzekerd zijn. Jurken en blouses met volumineuze mouwen en delicate borduursels brengen een sprookjesachtige touch, maar een full denim look met baggy jorts en trenchcoat voegen dan weer een edgy randje toe aan de collectie.

Retro-invloeden en tijdloze luxe

De inspiratie uit de jaren '60 vertaalt zich naar snoepkleuren en speelse franjes. Old Hollywood-invloeden worden zichtbaar in off-shoulder jurken met dramatische pofmouwen, terwijl subtiele damastprints en verfijnde borduursels een ingetogen luxe uitstralen. De balans tussen structuur en lichtheid maakt elke look even moeiteloos als gelaagd.

Credits: YAS

Over YAS

YAS (Your Apparel & Style), één van de kledingmerken van het Deense familiebedrijf en modehuis BESTSELLER, biedt vooruitstrevende mode voor de bewuste vrouw die op zoek is naar buitengewone looks. Het label combineert verfijnde ontwerpen met gedurfde kleuren en prints, waardoor elke vrouw zich op een unieke manier kan uitdrukken. Elk stuk wordt zorgvuldig vervaardigd in hoogwaardige stoffen met oog voor detail, comfort en duurzaamheid. Van krachtige statements tot elegante essentials, YAS. streeft naar tijdloze ontwerpen die seizoenenlang meegaan.