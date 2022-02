A Fish named Fred CECEBA Underwear collectie 2022

BACK TO THE CLUB Velen konden haast niet wachten, maar de deuren van de clubs zijn eindelijk weer open. CECEBA heeft zich ook opgemaakt voor de start van het nieuwe nachtleven-seizoen. Samen met A FISH NAMED FRED werd een unieke collectie samengesteld.

Het merk A FISH NAMED FRED, bekend om zijn creatieve en gekke prints, zet met zijn nieuwe licentiepartner CECEBA de ondergoedindustrie op zijn kop en onderscheidt zich op een relaxte manier met kleurrijke prints. De nieuwe collectie kan nu door retailers besteld en zal vanaf juli '22 in de winkels verkrijgbaar zijn. Tijd van het jaar!

A Fish named Fred

CECEBA ontwerpt ondergoed, nachtkleding en loungewear voor mannen met de bekende A FISH NAMED FRED motieven. De selectie varieert van gitaren, koi karpers, auto's, vintage skiërs tot een origineel Delfts Blauw patroon. Het familiebedrijf CECEBA Bodywear werd opgericht in 1893 en staat bekend om kwaliteit en duurzaamheid.

A FISH NAMED FRED onderscheidt zich van de massa met creatieve, gekke en gedetailleerde prints in kleurrijke variaties. Een selectie van Fred’s Classic prints is gebruikt om een breed scala aan trunks, boxers, pyjama's en T-shirts te creëren. Alle productgroepen worden zowel in modezaken als in gespecialiseerde ondergoed winkels en de ondergoed afdeling van warenhuizen verkocht.