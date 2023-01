A fish named Fred On Stage: Herfst/Winter 2023

Met Fred on Stage haalt de nieuwe herfst/wintercollectie '23 een gevoel van cinema, Hollywood en een vleugje Rock 'n Roll in huis. Durf het podium te delen met Fred en laat je innerlijke filmster stralen!

Fred biedt u twee leveringsblokken in verschillende kleurenthema's. Je kunt stukken met een breed scala aan kleuren, materialen en ontwerpen mixen en matchen om jouw unieke look te creëren.

Fred heeft eindelijk zijn eerste Hollywoodster (haha, in zijn dromen). Toen hij wakker werd uit zijn droom, werd hij gemotiveerd door het eerste kleurblok. Hollywood was de belangrijkste inspiratiebron voor Fred on Stage.

De collectie bevat gedurfde kleuren als bordeaux, navy en geel, en klassieke podiumelementen als bioscoopkaartjes, platenhoezen en muzieknoten. Ook het aftellen van films en theatermaskers zijn een inspiratiebron geweest voor deze collectie. Of je nu op zoek bent naar iets klassieks of meer gedurfd, Fred on Stage heeft het allemaal.

Tot binnenkort (op het podium!),

Fred.

A fish named Fred

