Aanzienlijke groei van Maicazz en Zizo

Laidback, luxury feeling met een laagdrempelige esthetiek… down-to-earth mode

Fantastisch jaar, ondanks corona

“2021 was een fantastisch jaar voor Zizo en Maicazz. De verwachtingen in de eerste helft van het jaar waren al goed maar we blijken royaal te hebben door geplust door een combinatie te leveren van goede kwaliteit, een uitstekende doorverkoop en een goede marge voor de retailer”, vertelt Alida Elema.

Samen 40 jaar mode-ervaring

Laidback, luxury feeling met een laagdrempelige esthetiek… dat is typerend voor Maicazz en Zizo. In 2016 is Maicazz opgericht door Miran Aykaz en Alida Elema. Beiden vertegenwoordigen samen meer dan 40 jaar mode-ervaring. Naar aanleiding van klantvragen is Maicazz gestart als aanvulling op Zizo, een succesformule zo blijkt.

Aanzienlijke groei, ook tijdens corona

De afgelopen 2 jaar zijn beide merken aanzienlijk gegroeid. Dat komt omdat de collecties zo goed in elkaar overlopen en elkaar aanvullen. Maicazz levert prachtige bovenstukken en Zizo is gespecialiseerd in de onderstukken. De collecties van Maicazz en Zizo zijn in 2021 uitgebreid met een brei- en jassencollectie. Deze zijn erg goed aangeslagen bij de verkooppunten en consument, ze maken de collectie tot een totaalbeeld Er is in principe een hele winkel te vullen met de totaalcollectie van Maicazz en Zizo.

Commerciële stijlen

Het klantprofiel van Zizo en Maicazz is de vrouw van 20 tot en met 60 jaar. Hiervan ligt de nadruk op de leeftijdsgroep tussen de 30 en 50 jaar. Voor deze groep vrouwen bieden de merken commerciële stijlen met een perfecte pasvorm aan. De ontwerpen zijn vrouwelijk, bovengemiddeld comfortabel en hebben doordachte details. Bij Zizo en Maicazz zijn de key-items altijd op voorraad. Elk seizoen keren zij terug in een nieuwe look om zo de perfecte en up-to-date basisgarderobe te kunnen creëren.

Maicazz, eigendom van het merk.

Ondersteuning detaillisten

Samen kom je verder. Daarom geven Maicazz en Zizo dan ook volop ondersteuning aan de detaillist; een handige b2b omgeving, voor iedere detaillist een eigen contactpersoon die met je meedenkt en het hoogste resultaat voor je winkel wil bereiken en beeld- en tekstmateriaal voor de webshops. Alida laat weten dat dit erg goed werkt: “Je ziet het terug in de cijfers.” Ze vertelt dat voor het huidige zomerseizoen 2022 erg goed is georderd omdat 2021 boven verwachting goed ging in de winkels. “Bovendien was de inkoop van onze klanten begin 2022 voor herfst/winter 2022 boven verwachting. De detaillist heeft succes met onze merken en vertrouwt ook voor aankomend seizoen in ons.”

Runs

“Seizoenen lopen tegenwoordig meer in elkaar over, dat komt mede omdat het klimaat verandert. Voor het najaar 2022 starten we nu dan ook met een nieuw concept voor onze leveringen. Waar we het eerder over seizoenen hadden, hebben we het nu over Runs”, laat Alida weten. “Elke 20 dagen ontvangt de winkel een nieuw thema, dit is een uitkomst voor de retail én de eindconsument; continue verfrissing in je winkel. De klant kan haar garderobe blijven aanvullen met bijpassende items voor het huidige seizoen”, legt ze uit.

Duurzaamheid

“Bij Maicazz en Zizo staat duurzaamheid hoog in het vaandel, we zitten volop in de ontwikkeling om hier op korte termijn speciale items met “duurzaamheids” -label te leveren en op lange termijn moet dit voor de volledige collecties gaan gelden”, laat Alida weten. “De merken houden alle processen van de totstandkoming van producten goed in de gaten.” Ze vertelt dat ze bij leveranciers dan ook regelmatig over de vloer komen om de arbeidsomstandigheden en de gevolgen voor het milieu scherp in de gaten kunnen houden. Ze vult aan dat duurzaam en eerlijk produceren een hogere prijsstelling tot stand brengt. “De vraag van klanten naar sustainable producten wordt steeds groter en als bedrijf voelen wij ons ook verantwoordelijk voor het milieu en onze aarde.”

Nieuw merk: DNM Pure

Tijdens de grote groei zijn samenwerkingen sterker geworden. Zo heeft Zizo de handen in een geslagen met Randy Lobatto en hebben ze een geheel nieuw jeansmerk gelanceerd: DNM Pure. “Na veel brainstormen, stof sourcing en ontwerpen is er een topcollectie gelanceerd” vertelt Lobatto trots.

“DNM Pure brengt alle aspecten die horen bij een goed denim merk bij elkaar”, vertelt de co-founder. “Het gaat om het totaalplaatje van de verschillende pasvormen, de kwaliteit en de authentieke denim wassingen.” Daarbij heeft elke broek heeft een eigen achterzak gekregen. “De identiteit van een jeans zit in de pasvorm en hoe de kont eruitziet”, zegt Randy, die al zo’n dertig jaar actief is in de modewereld.

Toekomst

Hard werken wordt beloond. Het team van Maicazz en Zizo bestaat stuk voor stuk uit mensen die vol passie hun vak uitoefenen. Wanneer iedereen dat doet kun je elkaar aanvullen, groeien en met nog meer kracht én plezier de toekomst tegemoet gaan.

