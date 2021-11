AB Lifestyle: The star lifestyle brand

AB Lifestyle is een kledingmerk dat in 2015 is opgericht als lifestyle brand wat zich richtte op luxury headwear namens topvoetballer Alexander Büttner (speelde bij Manchester United, Dinamo Moscow, Vitesse en nu bij Nero Revolutions Boston USA).

Het merk is begonnen met een pettenlijn en heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Na het verkopen van petten breidde het merk zich steeds verder uit en nu is het merk niet meer weg te denken uit de Nederlandse kledingmarkt. AB Lifestyle heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een populair streetwear merk.

AB lifestyle wordt nu gevormd door een team van jonge professionals dat bestaat uit vernieuwende ondernemers. Atleten, entertainers uit de muziekindustrie en mode-experts. Elk teamlid draagt bepaalde vaardigheden bij om het merk verder op te bouwen.

De collectie is verkrijgbaar in diverse kleuren en maten herenkleding. Naast de bekende petten bestaat de collectie uit T-shirts, hoodies, sweaters, jeans, jacks, trainingspakken en sneakers.

AB Lifestyle keywords: Fit, Ambition, Success, Confidence, Risks, Fun, Victory, Sincerity, Hard/work.