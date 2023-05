Abelone Wilhelmsen is a CREATOR brand with a touch of REBEL

Abelone Wilhelmsen is een Deense modeontwerper gevestigd in Antwerpen, die zich richt op vakmanschap en seizoen loze premium designer kleding. Haar kleding benadrukt schoonheid en biedt een uitzonderlijke waarde die is gebouwd om lang mee te gaan. De flagshipstore van Abelone is een must-visit-bestemming voor wie op zoek is naar elegante en tijdloze stukken.

Ze zijn verheugd om hun nieuwste samenwerking met Spaanse ambachtslieden in Ubrique aan te kondigen, die hun eerste AW Signature leren tas produceren. Het leer is leftover stock afkomstig van high-end modehuizen. De tas toont uitzonderlijke aandacht voor detail en kwaliteit, waardoor het een perfecte aanvulling is op elke garderobe. Hun unieke samenwerking omvat duurzame werkwijzen en biedt klanten een kans om een zeer exclusief stukje vakmanschap te bezitten. Mis deze kans niet om een versatile tas te bezitten die de indrukwekkende vaardigheden van onze deskundige artisans weerspiegelt.

Beeld: Abelone Wilhelmsen, eigendom van het merk.

Beleef een private shopping en personal styling met Abelone Wilhelmsen. Dit is een kans om exclusieve stukken en accessoires te kopen in een gepersonaliseerde, intieme omgeving. Laat je gevoel voor mode stralen en ontdek nieuwe stijlen. Mis deze exclusieve kans niet!

ABELONE WILHELMSEN Flagship Store - Drukkerijstraat 2 - Vlakbij het MoMu - 2000 Antwerpen www.abelonewilhelmsen.com

Openingsuren: Woensdag tot zaterdag: 11-18:30. Zondagen: 13-17:00 - Private shopping op afspraak: WhatsApp: 0494929310

Beeld: Abelone Wilhelmsen, eigendom van het merk.