Achter de lens: Selected onthult samenwerking met Kodak voor Lente 2027

Sommige collecties jagen het moment na; Selected wil het vastleggen. Voor Lente/Zomer 2027 bouwt het merk van Bestseller zijn seizoen op rond ‘Stories through the Lens’. Dit is een studie van alledaagse momenten, gezien vanuit een uitgesproken Scandinavisch perspectief. Het seizoen balanceert zachtheid en kracht: relaxte tailoring, verfijnde casualwear en tijdloos design, gedragen met een moeiteloze, eigentijdse houding.

Het bepalende hoofdstuk is een samenwerking met het iconische film- en fotografiemerk Kodak. Deze naam heeft generaties lang de manier waarop verhalen worden verteld gevormd, van Hollywoodproducties tot onafhankelijke filmmakers, en momenten vastgelegd die deel uitmaken van ons collectieve culturele geheugen. In plaats van te leunen op nostalgie, kijkt de Selected x Kodak-capsulecollectie naar de wereld achter de camera. Het is een viering van de filmploegen, regisseurs en cinematografen wiens creativiteit ideeën omzet in onvergetelijke verhalen.

Credits: Selected

“Elk groots verhaal begint achter de camera. Het zijn de mensen, de emotie en het vakmanschap achter elk beeld die deze collectie hebben geïnspireerd,” zegt Lucas Hiersemann, Hoofd Productontwikkeling Herenmode bij Selected. “Kodaks creatieve erfgoed maakte hen de natuurlijke partner om onze creatieve visie voor Lente 2027 tot leven te brengen door de lens van Selected.”

De samenwerking is geworteld in het Scandinavische design-DNA van Selected. Het combineert op utility geïnspireerde silhouetten met archiefreferenties van Kodak, expressieve graphics en kenmerkende kleuraccenten voor zowel dames- als herenmode. Het leest als een cultureel productverhaal in plaats van een logo-oefening: een moderne interpretatie van filmisch erfgoed die Scandinavische eenvoud samenbrengt met een van de meest duurzame visuele identiteiten in de cultuur.

Credits: Selected

De commerciële kern van het seizoen

Binnen de bredere Lente 2027-collectie is de commerciële basis duidelijk: relaxte tailoring, lichte bovenkleding, premium breigoed en verfijnde jersey. Linnen pakken, getailleerde overhemden, moderne polo's en relaxte broeken blijven belangrijke investeringscategorieën. Deze kernstukken worden aangevuld met de opvallende grafische T-shirts, overhemden en accessoires van de Selected x Kodak-capsulecollectie, die een gedurfdere, expressievere laag aan het aanbod toevoegt. De collectie wordt geleverd in meerdere drops van februari tot mei 2027, wat zorgt voor een continue stroom van nieuwigheden gedurende het Lente/Zomer-verkoopseizoen.

Natuurlijke stoffen, ingetogen kleuren

Onder de graphics doen de materialen het werk. Linnen, frisse katoensoorten, gebreide kleding met textuur en zachte stofmixen brengen lichtheid en diepte in de zomergarderobe, comfort zonder verlies van verfijning. Het palet combineert tijdloze neutrale tinten, warme aardetinten en verfijnde blauwtinten met door de zon vervaagde groentinten, zachte gelen en expressieve seizoensaccenten. Binnen de Kodak-capsulecollectie voegen rijkere kleuren en op archieven geïnspireerde graphics een gedurfdere dimensie toe, terwijl de bredere collectie haar ingetogen premium identiteit behoudt.

Credits: Selected

Gemaakt voor ingetogen zelfvertrouwen

Waar de Kodak-capsulecollectie voor de vonk van het seizoen zorgt, levert de kerncollectie de logica. Selected ontwerpt voor de persoon die zich kleedt met intentie, niet voor aandacht. Echte stijl wordt gezien als ingetogen zelfvertrouwen in plaats van vluchtige trends. Het resultaat is een garderobe van moderne klassiekers met blijvende relevantie: minder, maar betere stukken die zich natuurlijk bewegen tussen werk, reizen en het dagelijks leven.

Die denkwijze reikt verder dan Lente 2027. Selected is van plan zijn positie in de premium hedendaagse mode te versterken door zijn kerncollecties te ontwikkelen en betekenisvolle samenwerkingen toe te voegen die de Scandinavische designfilosofie aanvullen. “De samenwerking met Kodak weerspiegelt onze ambitie om cultureel relevante productverhalen te creëren. Deze verhalen combineren tijdloos design, premium kwaliteit en modern vakmanschap en leveren zo duurzame waarde voor zowel consumenten als onze retailpartners,” concludeert Hiersemann.