Adidas Originals presenteert het volgende hoofdstuk van het Original Icon: de Superstar

Oorspronkelijk ontworpen voor basketbal, omarmd door de pioniers van streetwear en sindsdien door elke generatie opnieuw gedefinieerd. De adidas Originals Superstar is hét Original Icon: een symbool van zelfexpressie, stijl en authenticiteit dat de tijd overstijgt. Dit seizoen keert de legendarische acteur Samuel L. Jackson terug. Hij gaat op zoek naar zijn Superstars en ontmoet onderweg een nieuwe generatie wereldwijd erkende iconen.

De campagne, met de stem van Samuel L. Jackson, toont iconische persoonlijkheden uit verschillende generaties die de hedendaagse cultuur vormgeven. Onder hen bevinden zich wereldwijd muziekicoon JENNIE, stijlicoon Kendall Jenner, voetbalwonder Lamine Yamal, muzikale vernieuwer Baby Keem, NBA-superster James Harden, skateboardlegende Tyshawn Jones en de opkomende popster Olivia Dean.

Waar het vorige hoofdstuk ging over het bepalen van de tijd, laat dit hoofdstuk de tijd volledig achter zich. Het verhaal volgt Samuel L. Jackson op zijn zoektocht naar zijn Superstar. Hij beweegt zich door een hotel waar tijd niet bestaat en ontmoet daar een reeks culturele iconen, die allemaal de Superstar dragen. Dit staat symbool voor de tijdloze invloed van de Superstar en de dragers ervan: individuen die de cultuur vooruit helpen, zonder zich ooit te laten beperken door de klok.

Credits: Adidas

De campagne, geregisseerd door de visionaire fotograaf en filmmaker Thibaut Grevet, speelt zich af in de surrealistische, filmische wereld van Hotel Superstar. Dit is een plek waar culturele iconen uit verschillende generaties en disciplines elkaar kruisen. We volgen de legendarische acteur door het hotel op zijn zoektocht naar zijn Superstars. De camera volgt hem door eindeloze gangen en talloze kamers, die elk een venster bieden op de wereld van een ander icoon en hun creativiteit, individualiteit en tijdloze invloed onthullen.

“De campagne viert het volgende tijdperk van de Superstar door middel van zowel tijdloos design als culturele relevantie,” aldus Annie Barrett, Vice President Marketing bij adidas Originals. “Superstars verdwijnen nooit; ze zijn tijdloos en iconisch. Dit seizoen blijven we de relevantie van deze sneaker tonen binnen muziek, mode, sport en kunst. De nieuwe campagne verlegt de grenzen van de werkelijkheid met onverwachte wendingen.”

Vernieuwd, maar onmiskenbaar trouw aan zijn DNA, blijft de Superstar een wereldwijd symbool van authenticiteit. De schoen is vandaag de dag nog net zo krachtig en iconisch als ooit tevoren.

Credits: Adidas

Voor de lente van 2026 geeft adidas Originals de Superstar-look een nieuwe invulling met subtiele veranderingen in kleur en textuur in de kledingcollectie. Het resultaat is een strakke, moderne uitstraling die nostalgische sportieve styling combineert met hedendaagse tailoring. De klassieke zwart-witcombinatie wordt versterkt door opvallende, rode accenten.

In de herencollectie komt dit tot uiting in trainingspakken met een lossere pasvorm en colorblocking in rood, zwart en wit, voorzien van de iconische 3-Stripes van adidas. Daarnaast zijn er Tyshawn-denimshorts, die de toegenomen focus van het merk op denim dit jaar onderstrepen, evenals T-shirts en jacquard-jerseys in neutrale tinten.

De damescollectie geeft een nieuwe dimensie aan het trainingsjack, met de Superstar Tracktop als een belangrijk item. Dit is te zien bij Kendall Jenner, die de Equipment Blocking Red Jacket draagt. Het jack is ook verkrijgbaar in een zacht gestructureerd, strak imitatieleer en in gehaakte varianten, waardoor de grens tussen sport- en streetfashion vervaagt.

De Superstar-campagne voor de lente van 2026 wordt dit seizoen wereldwijd uitgerold. De campagne wordt ondersteund door een geïntegreerd franchiseplan met wereldwijde content, gecoördineerde merkactivaties en meeslepende fysieke ervaringen.